Incendio arrasó con varias viviendas en la avenida Pedro Tafur en Ibagué

Ibagué

Un incendio estructural que se registró en la noche del lunes 23 de febrero arrasó con varias viviendas en el sector del Tunal, a un costado de la quebrada Hato de la Virgen.

Según Harold Wilches, secretario de Medio Ambiente y Gestión del Riesgo de Ibagué, la conflagración que fue reportada sobre las 10:45 de la noche, fue atendida con cerca de 15 unidades de bomberos.

“Recibimos una alerta en la que nos indicaban que de un incendio por el sector de la avenida Pedro Tafur, al frente de la entrada de la Ciudadela Simón Bolívar, por el sector del Hato de la Virgen, gracias a Dios no tenemos personas lesionadas”, dijo Harold Wilches.

En medio de la emergencia se tuvo la necesidad de utilizar 5 maquinas de bomberos y un carrotanque con el que se pudo apagar la conflagración luego de cerca de dos horas.

“Agradecerle a nuestro cuerpo oficial de bomberos, a los bomberos voluntarios, a la Policía, a los agentes de tránsito que apoyaron en la atención de esta emergencia compleja”, destacó el secretario de Medio Ambiente de la Alcaldía de Ibagué.

Finalmente, Wilches dijo que no se registraron personas lesionadas y que se espera que en la mañana de este martes se adelante el censo de afectados para hacer la entrega de las ayudas humanitarias a las familias afectadas.