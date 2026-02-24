Hospitales suspenderán servicios para más de 8 mil afiliados de Asmet Salud en el Tolima

Tolima

A partir del próximo domingo primero de marzo, los principales hospitales del suroriente del Tolima suspenderán la atención de algunos servicios para más de 8 mil afiliados de Asmet Salud, debido a las multimillonarias deudas de la Entidad Promotora de Salud (EPS), lo que ha generado una crisis financiera en dichas instituciones.

Se trata de los hospitales de Prado y Purificación, los cuales ofertan servicios de primer y mediana complejidad para los habitantes de sus municipios y también para los afiliados de Asmet Salud de la población vecina de Coyaima.

“Contando la totalidad de los usuarios, son más de 8 mil 500 los que se van a quedar sin esa atención especializada por las barreras administrativas y la falta de pagos de Asmet Salud. Solo con nosotros, Asmet Salud tiene una cartera de mil 600 millones de pesos”, explicó Eliana Quesada, gerente del Hospital La Candelaria de Purificación.

En ese sentido, la gerente le explicó a Caracol Radio que, cada mes, Asmet Salud debe girar al hospital entre 300 y 400 millones de pesos por concepto de eventos y cápita. Sin embargo, los giros para el mes de enero del presente año apenas alcanzaron el 9 % de dicha cifra, es decir, menos de 30 millones de pesos.

“Vamos a mantener el servicio de urgencias, la continuidad en tratamientos vitales de pacientes crónicos, la atención a gestantes y los posoperatorios, pero vamos a cerrar la agenda de consulta especializada a partir del próximo primero de marzo. Es crítica la situación en el suroriente porque no es solo Purificación. Prado la semana pasada también cerró servicios de primer nivel a sus usuarios”, puntualizó la gerente Quesada.

El próximo jueves, la funcionaria espera sostener una mesa de trabajo con las directivas de Asmet Salud para intentar obtener recursos que le permitan reversar la decisión de suspender servicios.

“Le hacemos un llamado respetuoso a Asmet Salud para que informe oportunamente a los usuarios. Es importante que la EPS por lo menos saque un comunicado y les diga a los usuarios y realice la reubicación en las otras IPS de su red, para que no se les pongan barreras ni se vulneren los derechos de su población afiliada”, concluyó.

Por su parte, la gerencia del Hospital San Vicente de Paúl de Prado informó que Asmet Salud no realizó el giro correspondiente a la cápita del mes de febrero, recurso fundamental para garantizar la atención de los usuarios afiliados al régimen subsidiado.

De acuerdo con la institución, este incumplimiento afecta directamente la operación y la capacidad de oferta de servicios, ya que dichos recursos son indispensables para el funcionamiento normal de la entidad y la atención oportuna de la comunidad.

La entidad prestadora señaló que, ante la falta de este pago, se ve obligada a advertir sobre el cierre de servicios dirigidos a los usuarios de esta EPS del régimen subsidiado, debido a la imposibilidad financiera de continuar prestando la atención sin el flujo de recursos correspondiente.