Horóscopo del profesor Salomón Hoy 24 de febrero 2026: Precauciones y recomendaciones sobre su vida

Imagen de referencia, foto Getty images y can de YouTube del 'Profesor Salomón'

El profesor Salomón quien es experto en la lectura del tarot y el horóscopo, ha dado sus predicciones para este martes 24 de febrero, mismo número que según él es de gran poder y evoca alegría ya que recuerda a fechas festivas del mes de diciembre.

También entregó un mensaje para todos los nacidos en este día, mencionando que son personas alegres, firmes que logran sus metas, pero hace una advertencia ya que pueden llegar a ser muy confiadas.

Hace mención sobre el inicio del mercurio retrógrado y la finalización de una fase lunar.

Para todos los nacidos el 24 de febrero les recuerda que su número es el 2970 a la vez que hace énfasis sobre encender una vela blanca para atraer buena suerte en este año.

Recomendación del día

El color del día es el violeta y el número para hoy es el 9170 dejando una recomendación de una vela blanca encendida para esta cuaresma.

Horóscopo y tarot del día:

Aries

Llega unos alivios que van a dar una estabilidad en el apartado del trabajo problemas y demás, nuevas ofertas adquisitivas que pueden aprovechar ya que correrán con buenos resultados, finalmente los aries deben revisar la parte emocional.

Número: 0134.

Recomendación: El perfume de los 45 elementos y la caja de Santa Marta.

Leo

Deben tener cuidado con las envidias ya que tiene personas alrededor que no les está gustando su prosperidad, también viene nuevos dineros imprevistos que darán estabilidad económica, también tendrán facilidad al momento de realizar la compra o venta de un vehículo.

Número: 4817.

Recomendación: Baño astral 7x7 y agua de azar.

Sagitario

Si tiene situaciones en cuestiones legales o de papeles van a tener buenos resultados, es el momento de realizar esos viajes que tiene pendiente, también tiene que controlar el mal genio ya que esto lo entorpecerá.

Número: 6026.

Recomendación: El vencedor y la campaña de baño.

Géminis

Es hora de cambios en cualquier aspecto de su vida, prosperidad económica vendrá para este signo, tener precaución con las ataduras de ningún tipo ya que tiene que seguir adelante.

Número: 6534.

Recomendación: La colonia llama plata y el reventador.

Libra

Llegan cosas buenas para este signo en diferentes aspectos que lo llevaran a la prosperidad, buscar nuevos horizontes para mejorar su vida, es hora de cerrar ciclos ya que algo o alguien del pasado estará de vuelta.

Número: 7904.

Recomendación: Las 33 mieles de la prosperidad y el agua direccionada de la sabiduría.

Acuario

Va a vencer obstáculos que le generan dificultad en su vida y va a poder solucionarlo de la mejor forma. Va llegar una satisfacción que lo va a llenar de alegría.

Número: 8850

Recomendación: Las descruzadera y el palo santo.

Cáncer

Momento de tomar las cosas con calma y tener mucha paciencia también es el momento de un nuevo comienzo borrón y cuenta nueva, va a pasar por cambios de temperamento, van a recibir buenas noticias de algo que tiene procedencia del extranjero.

Número: 7628.

Recomendación: La descruzadera y el agua direccionada anti estrés.

Escorpión

Llega estabilidad a su vida y va a lograr cumplir metas que se había propuesto, tenga cuidado con su salud ya que la circulación o el estómago le pueden estar causando molestias, hora de cambiar de casa ya que es un cambio necesario para este signo.

Número: 7028.

Recomendación: El ritual del doctor José Gregorio Hernández y el cóctel del poder.

Piscis

Tienen mucha carga encima de problemas que no le pertenecen debe liberarse ya porque lo podría afectar, la felicidad depende solo de usted no puede depender de los demás para tener alegría, llega dinero a su bolsillo que puede usar para darse uno que otro lujo.

Número: 3304

Recomendación: El agua de hierro y el velón de las 7 potencias.

Tauro

Tiene que administrar su prosperidad y abundancia, es momento de hacer peticiones al universo para tener mejores resultados en su vida, los juegos de azar le podrían dar un buen regalo.

Número: 7931

Recomendación: Velón lluvia de oro y el kit de suerte rápida

Virgo

Llegan éxitos a su vida pero si hace una planificación previa, atienda los problemas amorosos y tome posturas sobre lo que le conviene en el apartado emocional.

Número: 1254

Recomendación: Agua direccionada del éxito y el baño de muérdago

Capricornio

El sol estará a su favor ya que llegará iluminación a su vida, tiene que estar atento a las personas envidiosas ya que le podrían afectar así que maneje un bajo perfil con sus logros.

Número: 5913

Recomendación: La garrafa de la prosperidad y el kit de la sal marina.

Escuchar Caracol Radio EN VIVO: