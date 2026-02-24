Hallan sin vida a tres hombres que habían sido reportados como desaparecidos

Sincelejo

La Policía Nacional confirmó mediante comunicado oficial el hallazgo de tres hombres que habían sido reportados como desaparecidos y que, según información preliminar, se dedicaban al cobro de dineros prestados.

El primer caso corresponde a Camilo Andrés Villegas Ramírez, cuyo cuerpo fue encontrado en zona rural de Sincelejo.

Posteriormente, las autoridades reportaron el hallazgo de David Esteban Bohórquez Franco, en la vía al corregimiento de Guaimí, en San Antonio de Palmito, y de Jhonatan Villegas Ramírez, ubicado a las 2:35 de la tarde en San Andrés de Sotavento, Córdoba.

Según la Policía, estas personas habrían desaparecido en el municipio de Tuchín, Córdoba.

Una cuarta persona continúa sin ser localizada, por lo que sigue activo el Mecanismo de Búsqueda Urgente.

La institución informó que, en coordinación con la Fiscalía, se conformó un equipo especial de Policía Judicial, Inteligencia y GAULA para esclarecer los hechos y dar con los responsables.

Además, reiteró el llamado a la ciudadanía para suministrar información a través de la línea 123 bajo absoluta reserva.