Gremios del Valle piden avanzar en la ampliación del tramo de la vía Alterna Interna a Buenaventura

Actualmente, el volumen de carga ha crecido 16%, incluso sin haberse iniciado el dragado del canal de acceso, mientras la capacidad vial continúa limitada.

El Comité Intergremial y Empresarial del Valle del Cauca, Ciev, que agrupa a 36 gremios, siete cámaras de comercio y representa a más de 135 mil empresas del departamento, solicita al Gobierno Nacional priorizar la ejecución integral de la doble calzada de la Vía Alterna Interna de Buenaventura, correspondiente a las Unidades Funcionales 2, 3 y 4 del proyecto Buga-Loboguerrero-Buenaventura.

Así mismo pide adoptar las acciones necesarias para su materialización bajo el liderazgo de la institucionalidad competente, por tratarse de una infraestructura estratégica para la competitividad logística de Colombia.

Según el gremio, la Vía Alterna Interna -concebida para evitar que la carga portuaria atraviese el casco urbano de Buenaventura- presenta actualmente su mayor punto crítico en un tramo cercano a los 10 kilómetros que opera en calzada sencilla bidireccional.

“Esta condición genera congestión, deterioro vial y restricciones operativas que están llevando la movilidad a niveles críticos, incrementando los costos logísticos y afectando la seguridad vial. Las Unidades Funcionales 2, 3 y 4 contemplan la construcción de la segunda calzada, obras de mejoramiento y mantenimiento, así como infraestructura complementaria, incluido un parqueadero para tractocamiones”puntualiza el CIEV.

Estas intervenciones, sostiene el CIEV, permitirán recuperar la capacidad del corredor, ordenar el flujo de carga, reducir tiempos de desplazamiento y disminuir la presión sobre la malla vial urbana. Sin embargo, los aplazamientos en su ejecución están profundizando los impactos sobre la cadena logística y el desempeño competitivo de la región y del país.

De acuerdo con la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, Anla, el alcance de mejoramiento previsto para estas unidades funcionales no requiere licencia ambiental.

Para el CIEV, el proyecto enfrenta bloqueos en territorio, particularmente en sectores como Gamboa y La Caucana, lo que ha derivado en el reconocimiento de una condición eximente de responsabilidad para las UF 2, 3 y 4, aumentando el riesgo de nuevos retrasos.

El Comité Intergremial y Empresarial del Valle del Cauca, Ciev, puntualizó que la no ejecución de estas obras se traduce en mayores congestiones y restricciones operativas para el principal puerto del país, con impactos directos sobre exportaciones, abastecimiento, empleo e inversión.