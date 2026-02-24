Golpe al Clan del Golfo en Bolívar: ocho capturados en la operación “Poseidón”

En un contundente operativo liderado por la Policía Nacional de Colombia, en coordinación con la Armada Nacional y la Fiscalía General de la Nación, fue asestado un duro golpe contra la subestructura Nicolás Antonio Urango Reyes del Clan del Golfo, con la captura de nueve presuntos integrantes que venían afectando la seguridad en el norte del departamento de Bolívar.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Las acciones se desarrollaron en el marco de la operación “Poseidón”, resultado de más de dos años de investigación por parte de unidades de la Seccional de Investigación Criminal e Inteligencia, que permitieron identificar la estructura criminal, sus cabecillas, roles y zonas de influencia.

Entre los capturados figuran alias “Héctor”, cabecilla de zona en Mahates; alias “Patoquito”, cabecilla urbano; alias “Nico”, con incidencia en Turbana; y alias “Rony”, señalado como dinamizador de homicidios en Arjona. También fueron detenidos alias “Pequeño”, “Pucho” y “Sofy”, quienes cumplían funciones de vigilancia y apoyo logístico.

De igual forma, en El Carmen de Bolívar fueron capturados alias “Edilberto”, presunto facilitador de homicidios, y alias “Ayapel” o “Niño Mercado”, señalado cabecilla logístico encargado de la adquisición de material para la organización criminal.

Durante los procedimientos se incautaron un revólver calibre 38 con munición, equipos de comunicación, celulares y documentos internos que evidencian el funcionamiento de la estructura.

Las autoridades indicaron que este resultado permite afectar la línea de mando del grupo ilegal, debilitar sus finanzas y avanzar en el esclarecimiento de homicidios ocurridos en la región.

“Con esta operación seguimos debilitando las estructuras del Clan del Golfo en el departamento de Bolívar, afectando su capacidad criminal y garantizando mayor tranquilidad a nuestras comunidades”, señaló el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar.