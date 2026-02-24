Fiscalía fortalece las rutas de atención a víctimas en Bolívar

La Fiscalía General de la Nación, a través de la Seccional Bolívar, lideró el pasado 21 de febrero una jornada de atención a víctimas y una brigada de promoción institucional en el barrio El Pozón de Cartagena.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Para este evento fue destacado un equipo de servidores entre quienes estuvieron investigadores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Seccional Bolívar y de nivel central, Atención al Usuario, Intervención Temprana y Asignaciones, al igual que de la Unidad de Protección.

De la misma manera, hicieron presencia fiscales y asistentes y atendieron a las más de 40 personas que se acercaron a realizar diversos trámites. Dentro de las diligencias que atendieron estuvieron la recepción de denuncias, ampliar otras que se encuentran en curso y conocer el estado de sus procesos, entre otros. Además, se realizó difusión de los diversos canales de atención y de los servicios que presta la entidad.

El apoyo interinstitucional articulado con la Policía Nacional fue indispensable para el desarrollo de la jornada, su seguridad y la logística. La Fiscalía reitera su compromiso con las comunidades en la garantía de acceso a una justicia pronta y eficaz.