El acoso laboral de los cobardes

Hoy no escribo solo desde la norma laboral. Escribo desde una realidad que muchas personas viven en silencio en sus trabajos. Pero no del acoso abierto.

No del que se dice de frente. Sino del más cobarde: el anónimo, el disfrazado, el que nace de la incomodidad que genera ver a otro estar bien.

Existe un tipo de hostigamiento del que poco se habla en las organizaciones: el que ocurre entre compañeros.

Comentarios sin nombre.

Rumores.

Señalamientos velados.

Ataques que buscan desacreditar.

Personas que no construyen…pero sí intentan destruir aquien perciben como amenaza. Y la pregunta no es por qué lo hacen. La pregunta real es: ¿qué vacío necesitan llenar?Hablar de acoso no es victimizarse.

Es visibilizar una realidad que muchas personas viven en silencio dentro de sus trabajos. Y también es recordar algo importante:quien ataca desde el anonimato revela más de su propia carencia que de la supuesta falla ajena.Porque el acoso dice más del agresor que de la víctima.

Al final, la envidia no destruye al otro.Solo evidencia la infelicidad de quien la siente. Y tú…¿has vivido acoso laboral silencioso o entre compañeros?