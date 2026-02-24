Distritos de riego advierten intereses políticos en nuevo paro arrocero de Dignidad Agropecuaria

El hecho se logra luego de los primeros pre acuerdos del gobierno con productores y comercializadores del arroz

Tolima

Pese a la convocatoria lanzada por Dignidad Agropecuaria para un nuevo paro arrocero previsto para el lunes 2 de marzo, los distritos de riego del Tolima y el Huila emitieron un comunicado público en el que tomaron distancia de la movilización.

En el documento, los distritos de riego advirtieron que no participarán en la jornada de protesta convocada en rechazo a la crisis que atraviesa el gremio arrocero, marcada por los bajos precios pagados al productor.

“Hemos decidido no participar en la jornada de movilización convocada para el próximo 2 de marzo, en la medida en que actualmente se viene adelantando un trabajo técnico e institucional con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, líderes del sector arrocero a nivel nacional y actores de la cadena productiva”, señala el comunicado.

En ese sentido, los arroceros de Tolima y Huila prefieren continuar con los diálogos enmarcados en las resoluciones 042 y 043 de 2026, las cuales establecen precios mínimos por carga y subsidios para los productores.

“Las resoluciones recientemente expedidas por el Ministerio de Agricultura constituyen medidas coyunturales que, si bien no solucionan de manera estructural la problemática del sector, representan avances concretos producto del diálogo institucional. Estos logros deben consolidarse y fortalecerse, no ponerse en riesgo”, enfatizaron.

En su pronunciamiento, los productores advirtieron sobre posibles intereses políticos detrás de la convocatoria, prevista para la semana anterior a la jornada electoral del 8 de marzo.

“Manifestamos nuestra preocupación frente a la presencia de intereses políticos y electorales en algunos sectores que promueven esta movilización, los cuales no representan directamente a los productores de arroz ni hacen parte real de la cadena productiva. En un contexto preelectoral, este tipo de dinámicas puede instrumentalizar la crisis del sector en perjuicio de los agricultores”, señalaron.

Finalmente, los arroceros reiteraron su llamado a intensificar las medidas contra el contrabando, al que consideran uno de los principales obstáculos para la estabilización del gremio en el mercado nacional.