Consejo extraordinario de gestión del riesgo declaró alerta naranja en Ibagué

Ibagué

Caracol Radio conoció que luego de finalizar el Consejo Extraordinario de Gestión del Riesgo, la Alcaldía decidió declarar la Alerta Naranja en el Municipio por remociones en masa, crecidas súbitas y arrastre de material, lo que conlleva que todas las instituciones deben estar preparadas para asistir cualquier emergencia que pueda presentarse.

“Todas las entidades y organismos de socorro deben entrar en alistamiento para las contingencias que se avecinan, en virtud de los pronósticos que ha emitido el IDEAM. Todo esto, por las emergencias que se han presentado en toda la ciudad, especialmente, en las conexiones con los diferentes corregimientos de la zona rural”, sostuvo Harol Wilches, secretario de Ambiente y Gestión del Riesgo.

Esta declaratoria también implica tener planes de evacuación, informar a la comunidad sobre los sistemas de aviso en caso de emergencia; asimismo, revisar las capacidades del sector salud, transporte, atención con maquinaria amarilla, entrega de ayudas, entre otros aspectos.

Por otro lado, se hace una reiteración a las recomendaciones para tener en cuenta en esta temporada atípica de lluvias, como lo son:

- No arrojar la basura en las calles, estos residuos tapan las alcantarillas y sumideros, provocando inundaciones.

- Realizar una adecuada limpieza a las canaletas en cada hogar; éstas se llenan de hojas, causando taponamientos, daños en las tuberías y acumulaciones de agua.

- Sacar las basuras en los días y horarios que corresponda, así, se evita la aglomeración en las calles y que las lluvias arrastren estos elementos hasta los desagües.

- Las personas que viven cerca de ríos y quebradas, estar atentos ante cualquier cambio en los caudales, ya que una disminución puede significar que hay un taponamiento; al igual que un aumento, puede indicar una crecida súbita.

- Alertar a tiempo a los organismos de socorro, en las líneas de emergencia 119 y 123.