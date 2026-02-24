Consejo de Estado ordena destrabar proceso de nulidad contra alcalde de Tunja

El alcalde de Tunja sigue sufriendo reveses en los recursos que ha interpuesto para impedir la nulidad de su elección. Foto | Alcaldía Mayor de Tunja

El Consejo de Estado amparó los derechos fundamentales al debido proceso en la demanda de nulidad electoral contra el alcalde de Tunja, Mikhail Krasnov, y ordenó adoptar medidas para evitar nuevas dilaciones en la segunda instancia.

El abogado demandante, Marco Antonio Palma, aseguró que existió una estrategia para retrasar la decisión definitiva. «...Más de 38 memoriales he radicado señalando los yerros judiciales. Contra las recusaciones no procedía recurso alguno y aun así se prolongó el trámite...», afirmó.

Según Palma, la norma establece que la segunda instancia debía resolverse en un plazo máximo de seis meses. «...Ya damos más de un año y no se ha dictado sentencia. Considero que esto debe estar decidiéndose definitivamente en las próximas semanas...», sostuvo.

De no ser impugnada la tutela, el expediente deberá regresar a la sección correspondiente para que se emita fallo definitivo sobre la legalidad de la elección del mandatario.