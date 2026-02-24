Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

24 feb 2026 Actualizado 23:20

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Tunja

Consejo de Estado ordena destrabar proceso de nulidad contra alcalde de Tunja

El alto tribunal amparó el debido proceso en la demanda contra el alcalde Mikhail Krasnov y exigió frenar las dilaciones en segunda instancia, tras más de un año sin fallo definitivo.

El alcalde de Tunja sigue sufriendo reveses en los recursos que ha interpuesto para impedir la nulidad de su elección. Foto | Alcaldía Mayor de Tunja

El alcalde de Tunja sigue sufriendo reveses en los recursos que ha interpuesto para impedir la nulidad de su elección. Foto | Alcaldía Mayor de Tunja

Caracol Radio

Caracol Radio

Sogamoso

El Consejo de Estado amparó los derechos fundamentales al debido proceso en la demanda de nulidad electoral contra el alcalde de Tunja, Mikhail Krasnov, y ordenó adoptar medidas para evitar nuevas dilaciones en la segunda instancia.

El abogado demandante, Marco Antonio Palma, aseguró que existió una estrategia para retrasar la decisión definitiva. «...Más de 38 memoriales he radicado señalando los yerros judiciales. Contra las recusaciones no procedía recurso alguno y aun así se prolongó el trámite...», afirmó.

Según Palma, la norma establece que la segunda instancia debía resolverse en un plazo máximo de seis meses. «...Ya damos más de un año y no se ha dictado sentencia. Considero que esto debe estar decidiéndose definitivamente en las próximas semanas...», sostuvo.

De no ser impugnada la tutela, el expediente deberá regresar a la sección correspondiente para que se emita fallo definitivo sobre la legalidad de la elección del mandatario.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir