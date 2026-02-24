“Cepeda sí aparece en archivos de Raúl Reyes”: uribismo responde a supuesta “persecución política”

La candidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, respondió a las recientes denuncias del también candidato por el Pacto Histórico, Iván Cepeda, quien aseguró que recurrirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por una supuesta campaña de “persecución política” en su contra.

Igualmente, es de recordar que Cepeda denunció al expresidente Álvaro Uribe y a sus hijos, Tomás y Jerónimo Uribe, por esos señalamientos en su contra, y aseguró que los contenidos encontrados en los computadores de Raúl Reyes no tienen valor probatorio, alegando que los archivos fueron manipulados.

Ante estas declaraciones, la candidata a la presidencia Paloma Valencia salió al paso asegurando que la Corte nunca descalificó las pruebas como falsas, solo que no podían ser utilizadas debido al procedimiento de incautación.

¿Qué dijo Paloma Valencia?

La candidata uribista subrayó que la Interpol certificó que los computadores de Raúl Reyes no habían sido manipulados y que la información contenida en ellos es completamente fidedigna.

Afirmó que Cepeda organizaba la parte política de las FARC y defendió a figuras como Santrich e Iván Márquez, quienes fueron solicitados en extradición por Estados Unidos. “Cepeda no puede seguir negando su relación con el narcotráfico”, dijo Valencia.

Por su parte, el expresidente y candidato al Senado por el Centro Democrático Álvaro Uribe Vélez también se refirió a la polémica, apuntando que los computadores de Raúl Reyes demuestran el vínculo directo de Cepeda con las FARC.

Además, el candidato al Senado por el mismo partido, Hernán Cadavid, se sumó a las críticas y mencionó: “Me imagino que ya tiene las pruebas contra todos nosotros y los testigos contra el Uribismo”.

¿Por qué se originó esta polémica?

La controversia sobre los computadores de Raúl Reyes, incautados en 2008 tras un bombardeo en territorio ecuatoriano, sigue estando en el centro de la discusión en la política colombiana.

Mientras Cepeda defiende su inocencia y busca apoyo internacional, sectores de la oposición insisten en que las pruebas contenidas en estos documentos son clave para entender la relación de Cepeda con presuntas actividades criminales y su supuesta implicación en el narcotráfico.