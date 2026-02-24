Cartagena impulsa su Agenda Cultural 2026 con el XVI Encuentro de Coros y Orquestas

El Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena de Indias (IPCC) abre hoy viernes, 20 de febrero, el proceso de inscripción a la convocatoria XVI Encuentro de Coros, Orquesta y Música Sacra, y Agenda Cultural, junto con la selección de propuestas que integran la Agenda Cultural del Distrito durante la vigencia 2026.

Esta convocatoria destina un total de $167.900.000 distribuidos en 23 estímulos para el fomento de la producción artística local y garantizar una oferta cultural de alta calidad para cartageneros y visitantes durante la Semana Santa.

La cultura como motor de desarrollo

El Alcalde Mayor de Cartagena destaca la importancia de este proceso como un pilar fundamental del Plan de Desarrollo “Cartagena, Ciudad de Derechos”, resaltando que esta apuesta busca devolverle el protagonismo a los creadores de todas las localidades:

“Queremos que el talento de nuestros barrios y corregimientos sea el protagonista de la recuperación del brillo de Cartagena. Con esta convocatoria, no solo entregamos recursos a nuestros artistas, sino que democratizamos la cultura para que la música sacra, la danza y el teatro lleguen a cada rincón de nuestra ciudad patrimonial. Nuestra meta es que la cultura sea el motor de transformación social que Cartagena necesita”, señaló el alcalde, Dumek Turbay.

Compromiso con la circulación artística

Por su parte, la directora general del IPCC, Lucy Espinosa Díaz, enfatiza el impacto técnico y misional de la iniciativa para el sector:

”A través de esta convocatoria, reafirmamos nuestro compromiso con la promoción de las expresiones artísticas locales y la generación de oportunidades para nuestros agentes culturales. Buscamos visibilizar el talento cartagenero, dinamizar nuestra infraestructura y consolidar a Cartagena de Indias como un destino de turismo cultural de excelencia, con una programación diversa y de alta calidad”, afirma la directora.

Categorías y estímulos

El proceso selecciona 23 propuestas ganadoras en las siguientes modalidades:

Música: 10 estímulos para agrupaciones corales y orquestas, 3 para solistas y 3 para tríos.

Danza: 4 estímulos para propuestas de danza contemporánea.

Artes Dramáticas: 3 para teatro infantil o familiar.

Información para los interesados

La convocatoria está abierta para personas naturales, grupos constituidos y personas jurídicas con residencia en Cartagena y una trayectoria mínima de dos años. El registro se realiza de manera digital a través del portal oficial:https://convocatorias.ipcc.gov.co/.

Fechas clave: Apertura y publicación de bases: Viernes 20 de febrero de 2026.

Cierre de inscripciones: 4 de marzo de 2026 a las 4:00 p.m. Publicación de seleccionados: 24 de marzo de 2026.Con esta iniciativa, la Alcaldía Mayor de Cartagena y el IPCC reafirman su compromiso con la circulación artística y el posicionamiento de la ciudad como epicentro de las industrias creativas en el Caribe.