Cartagena impulsa su Agenda Cultural 2026 con 59 estímulos para artistas locales

El Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena de Indias (IPCC) da apertura oficial a la convocatoria pública: “Cartagena, Ciudad de Derechos para la Circulación Local de Artistas y Gestores Culturales del Distrito de Cartagena - Ciclo 2” - 2026.

Esta apuesta institucional tiene como objetivo conformar una Agenda Cultural Distrital robusta y diversa, seleccionando a las agrupaciones que participarán en el XVI Encuentro de Coros, Orquestas y Música Sacra, así como propuestas escénicas que circularán en escenarios patrimoniales y comunitarios durante la Semana Santa y otros momentos del año.

Para este ciclo, la Administración Distrital ha destinado un total de $294.800.000, los cuales serán distribuidos en 59 estímulos económicos para las modalidades de música, danza y artes dramáticas.

La cultura como motor de desarrollo

El Alcalde Mayor de Cartagena, Dumek Turbay, destaca que con esta convocatoria se busca mayor presencia de las agrupaciones artísticas locales, que con su trabajo hacen parte integral de la agenda distrital y dan valor en estos espacios de esparcimiento para propios y visitantes.

“Queremos una mayor presencia de nuestras agrupaciones artísticas locales, que con su trabajo diario son el corazón de la agenda distrital. Con esto, no solo apoyamos a nuestros creadores, sino que propiciamos el encuentro ciudadano y el acceso a la oferta cultural que promueve el talento local que llenan de orgullo a los cartageneros y enamoran a quienes nos visitan”, señala el mandatario.

Compromiso con la circulación artística

Por su parte, la directora general del IPCC, Lucy Espinosa Díaz, resalta la importancia de esta convocatoria para el sector.

“A través de esta iniciativa, el IPCC reafirma su compromiso con la promoción y circulación de las expresiones artísticas locales y la generación de oportunidades para los agentes culturales del Distrito. Buscamos visibilizar el talento cartagenero, dinamizar nuestra infraestructura y consolidar a Cartagena de Indias como un destino de turismo cultural sostenible”, afirma la directora.

Categorías y estímulos

El proceso seleccionará un total de 59 propuestas ganadoras bajo la siguiente distribución:

Música: 10 estímulos para agrupaciones corales y orquestas, 3 para solistas y 12 para tríos.

Danza: 28 estímulos divididos en danza contemporánea (dúos y grupos), folclórica o tradicional y danzas urbanas.

Artes Dramáticas: 6 estímulos para teatro infantil o familiar en pequeño formato.

Información para los interesados

La convocatoria está dirigida a personas naturales, grupos constituidos y personas jurídicas residentes en Cartagena con una trayectoria mínima de dos años. Los interesados deberán realizar su inscripción de manera digital a través del portal oficial: https://convocatorias.ipcc.gov.co/.

Fechas clave del Cronograma:

Apertura de inscripciones y formulario: 23 de febrero de 2026.

Socialización de la convocatoria: 25 de febrero de 2026 (4:00 p. m.).

Cierre de inscripciones: 6 de marzo de 2026 a las 4:00 p. m.

Publicación de resultados (Seleccionados): 26 de marzo de 2026.

Con esta iniciativa, la Alcaldía Mayor de Cartagena y el IPCC reafirman su compromiso con la democratización de la cultura y el fortalecimiento de las industrias creativas en el Corralito de Piedra.