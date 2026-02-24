Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

24 feb 2026 Actualizado 12:32

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Bucaramanga

Capturada alias ‘La tata’: Había asumido el mando criminal en Villas de Girardot

La mujer de 35 años deberá responder por el delito de hurto calificado.

Capturada alias ‘La tata’: Había asumido el mando criminal en Villas de Girardot. Foto: Policía Mebuc.

Capturada alias ‘La tata’: Había asumido el mando criminal en Villas de Girardot. Foto: Policía Mebuc.

Bucaramanga

La Policía Metropolitana de Bucaramanga confirmó que fue capturada alias ‘La Tata’, una mujer de 35 años señalada de haber asumido el mando criminal en el barrio Villas de Girardot, al norte de la capital santandereana.

Según confirmó el general William Quintero, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, esta mujer "se encontraba solicitada por los delitos de hurto calificado agravado con una orden judicial, pero de resaltar que era la que había asumido el mando de esta estructura criminal de Villa de Girardot".

La captura de esta mujeres se dio en el barrio Villas de Girardot en medio de un patrullaje de las autoridades y cuando verificaron sus antecedentes arrojó positivo por lo que se requirió el apoyo de unidades de la SIJIN.

Esta persona fue dejada a disposición de las autoridades para definir su situación judicial.

Laura Basto Contreras

Laura Basto Contreras

"Comunicadora social - periodista egresada de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, actualmente cursando...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir