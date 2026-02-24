Capturada alias ‘La tata’: Había asumido el mando criminal en Villas de Girardot

Bucaramanga

La Policía Metropolitana de Bucaramanga confirmó que fue capturada alias ‘La Tata’, una mujer de 35 años señalada de haber asumido el mando criminal en el barrio Villas de Girardot, al norte de la capital santandereana.

Según confirmó el general William Quintero, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, esta mujer "se encontraba solicitada por los delitos de hurto calificado agravado con una orden judicial, pero de resaltar que era la que había asumido el mando de esta estructura criminal de Villa de Girardot".

La captura de esta mujeres se dio en el barrio Villas de Girardot en medio de un patrullaje de las autoridades y cuando verificaron sus antecedentes arrojó positivo por lo que se requirió el apoyo de unidades de la SIJIN.

Esta persona fue dejada a disposición de las autoridades para definir su situación judicial.