Cámara de Comercio de Cartagena impulsa rutas turísticas en Bolívar para fortalecer la economía

Como parte de su estrategia de regionalización y fortalecimiento del tejido empresarial, la Cámara de Comercio de Cartagena realizó el lanzamiento oficial de tres rutas turísticas que integran identidad, cultura y desarrollo económico en los municipios de El Carmen de Bolívar y Calamar.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Las rutas El Camino de la Galleta Carmera, en El Carmen de Bolívar, y Manos del Río y Relatos del Dique, en Calamar, son el resultado de más de cinco meses de intervención en el marco del proyecto Impulso Identidad Bolívar, orientado a potenciar capacidades empresariales, promover la formalización y consolidar modelos de negocio sostenibles en el sector turismo.

En El Carmen de Bolívar se sensibilizaron más de 131 unidades productivas y se acompañaron directamente 97 emprendimientos vinculados a la tradicional galleta Carmera, fortaleciendo estándares de calidad mediante la entrega de kits de Buenas Prácticas de Manufactura y dotación de uniformes.

En Calamar, la iniciativa impactó a más de 130 unidades productivas y acompañó de manera directa a 114 emprendedores, entre artesanas y paoleros. Como parte del fortalecimiento, se entregaron 30 bicitaxis y dotación para 27 artesanas, consolidando la oferta turística con identidad territorial y mayor proyección comercial.

Turismo con identidad como motor de competitividad Estas acciones se enmarcan en las estrategias institucionales de Movilidad Empresarial, Regionalización y Formalización, con las cuales la Cámara de Comercio de Cartagena lleva servicios de alto impacto a los municipios de su jurisdicción, contribuyendo al cierre de brechas y a la construcción de un Caribe más competitivo.

“Cuando conectamos tradición con gestión empresarial y visión de mercado, logramos que la identidad se convierta en una ventaja competitiva. Estas rutas fortalecen capacidades locales, dinamizan la economía y amplían oportunidades de crecimiento para nuestros territorios”, afirmó Andrea Piña Gómez, presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio de Cartagena.

Con este lanzamiento, la entidad reafirma su compromiso de seguir tejiendo progreso en Bolívar, articulando sector público, sector privado y comunidades para transformar vocaciones productivas en oportunidades reales de desarrollo sostenible y crecimiento regional.