Borran mural de Iván Cepeda en espacio público de Bogotá: ¿Quiénes son los responsables?

Una nueva polémica se desató en Bogotá tras un mural pintado en un espacio público como parte de la campaña política del candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda.

El mural fue borrado por Josías Fiesco, candidato a la Cámara de Representantes por el Centro Democrático, quien aseguró que esta publicidad política en espacios públicos no está permitida.

“Los espacios públicos no son para campañas políticas con publicidad ilegal y, menos aún, de personas que tienen mucho por explicar, como Iván Cepeda; por ejemplo, la información suya dentro de los computadores de las FARC y su cercanía con Santrich e Iván Márquez”, afirmó Fiesco.

El candidato también señaló que esos mismos muros, meses atrás, habían sido pintados con la frase “las cuchas tenían razón” y que actualmente estaban siendo utilizados para promover la campaña de Cepeda.

En Cali también borraron murales

Un hecho similar ocurrió en Cali. Jaime Arizabaleta, también candidato por el Centro Democrático, recorrió diferentes sectores de la ciudad y borró varios murales que, según indicó, hacían parte de la campaña política de Iván Cepeda en lugares no aptos para este tipo de publicidad.

“Esta mañana borramos todos los murales ilegales de Iván Cepeda en Cali. Si en su municipio hay más, mándenos la ubicación. Vamos a borrarlos”, expresó Arizabaleta.

Por el momento, Iván Cepeda no se ha pronunciado públicamente frente a estos hechos.