Ambulancias que no se integren al sistema podrían quedar ilegales en el Huila

Natali Medina Campos, coordinadora del CRUEH del Huila, explicó los alcances del sistema de georreferenciación de ambulancias y los controles a prestadores.

La coordinadora del Centro Regulador de Urgencias, Emergencias y Desastres del Huila (CRUEH), Natali Medina Campos, reveló que las ambulancias que no se vinculen al nuevo sistema de georreferenciación que implementa el departamento podrían quedar por fuera de la habilitación para prestar el servicio.

Según explicó la funcionaria, la medida se sustenta en la normatividad vigente, especialmente en la resolución 3100, que establece requisitos obligatorios para la operación de los prestadores de transporte asistencial.

“El que no se adhiera no puede estar habilitado para prestar el servicio, pasarían a ser ilegales”, afirmó Medina.

El sistema busca organizar la red pública y privada de ambulancias en los 37 municipios del Huila, permitiendo conocer en tiempo real la ubicación, disponibilidad y condiciones de operación de los vehículos, con el fin de mejorar la respuesta ante emergencias y garantizar traslados seguros para los pacientes.

Durante la fase piloto, que inició con ambulancias de la ESE Carmen Emilia Ospina en Neiva, se realizaron ajustes técnicos que permitirán incluso monitorear variables como velocidad y frenadas bruscas, con el propósito de fortalecer la seguridad del paciente durante el traslado.

La coordinadora del CRUEH aseguró que uno de los principales problemas que se busca solucionar es la denominada omisión de socorro, que no solo ocurre cuando una ambulancia no atiende un llamado, sino también cuando existen prestadores disponibles que no son identificados o no responden oportunamente.

Medina también señaló que en ciudades como Neiva no hay escasez de ambulancias, sino falta de organización del sistema, por lo que se requiere articulación entre entidades como salud, tránsito, movilidad, policía y autoridades locales.

Como parte de las próximas fases del sistema de emergencias médicas, el departamento proyecta el desarrollo de una aplicación móvil que permitirá que el 100 % de los casos sean regulados por el CRUEH, donde un médico regulador definirá el destino hospitalario adecuado según la condición del paciente.

Finalmente, confirmó que actualmente se adelantan procesos de inspección, vigilancia y control a empresas de ambulancias que han recibido quejas de la comunidad o presentan incumplimientos.