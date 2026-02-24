Alias ´Coco´ fue asesinado en medio de la lucha por el poder del microtráfico en Ibagué

Ibagué

En diálogo con Caracol Radio el coronel, Edgar López, comandante de la Policía Metropolitana de Ibagué, reveló detalles del caso de homicidio con arma de fuego que se registró en la zona boscosa de la vereda Ambalá en la tarde del lunes de 23 de febrero.

“Esta persona respondía al nombre de Jorge Ignacio Arce Vásquez de 20 años presentaba seis anotaciones judiciales por los delitos de hurto calificado, violencia intrafamiliar”, aseguró el comandante de la METIB.

Según información entregada por parte de la Policía, esta persona tenía una sonda para hacer sus necesidades fisiológicas por lo que manifestaba que esto lo protegía de ser judicializado.

“Operaba en el asentamiento Álamos, donde estaba muy tranquila porque sabía que, si era capturado, la autoridades judicial competente no lo iba a privar de la libertad”, destacó el oficial.

Por otra parte, el coronel, Edgar López, manifestó que la víctima de sicariato era protegida por un líder de una organización delincuencial en este caso alias ´Gallina´ quien se encuentra recluido en un centro de reclusión en el Valle.

“Fue víctima de un sicario que quizás en ese momento lo estaba acompañando y por algún tipo de discusión o rencilla accionó su arma de fuego, por ahora todo está en investigación”

Lo que, si aclaró, el coronel López es que por ahora se conoce que alias´Coco´ no tiene investigación por los casos de sicariato perpetrados, pero que sí relación con una de las organizaciones delincuenciales que están protagonizando una lucha por el poder en la comuna 7 de Ibagué.