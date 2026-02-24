A la cárcel por traficar armas en el Catatumbo. / Foto: Fiscalía.

Norte de Santander.

Por su presunta participación en delitos relacionados con el tráfico y porte ilegal de armas de fuego en zona rural de Tibú, Norte de Santander, la Fiscalía judicializó a cinco hombres.

Se trata de José Armando Pedraza Caicedo, Alfredo Antonio Ríos Pirela, Wilmer Ramón López Durán, Rafael Enrique Mirabar Higardo y Gustavo Rolón Mendoza.

Un fiscal de la seccional Norte de Santander les imputó los delitos de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones; fabricación, tráfico y porte de armas de fuego y municiones de uso restringido o privativo de las Fuerzas Armadas agravada y receptación.

La diligencia de registro y allanamiento se adelantó el pasado 20 de febrero en la vereda La Perla, de este municipio de Norte de Santander, en un operativo conjunto entre la Policía del departamento y el Ejército Nacional.

Según la investigación, los cinco hombres, al parecer, harían parte de un grupo armado que delinque en esta zona del Catatumbo y que estaría dedicado a la adquisición, almacenamiento y comercialización clandestina de armamento.

En el operativo, las autoridades lograron la incautación de tres fusiles, dos pistolas calibre 9 milímetros, munición de diferentes calibres, varios proveedores, un teléfono celular y una motocicleta, elementos que fueron incluidos en la investigación y permanecen en poder de la Fiscalía.

Los detenidos estarían cumpliendo funciones relacionadas con el almacenamiento y ocultamiento de material bélico, así como el abastecimiento logístico de la estructura ilegal.

Luego de realizadas las audiencias concentradas, un juez con función de control de garantías fue el encargado de legalizadas las capturas, avalar la imputación de cargos e imputarles la medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario.Principio del formulario

