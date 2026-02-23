Veolia realizó limpieza integral durante y después de la Media Maratón del Mar 2026

Veolia como aliado estratégico de eventos deportivos y culturales de Cartagena, se sumó a la Media Maratón del Mar en su versión 2026, con la limpieza integral de 21 kilómetros en el antes, durante y después de los puntos establecidos para el evento deportivo.

Para ello,dispuso de 31 operarios de recolección y aprovechamiento, 11 líderes de operaciones, 130 baños portátiles, 17 contenedores, 1 compactador de 25 yardas, 1 camión Furgón de 5 toneladas y una barredora mecanizada.

La limpieza se ejecutó en la Sociedad Portuaria, Bahía de Manga, Castillo de San Felipe, Calle Larga de Getsemaní, Centro Amurallado, Bocagrande, Castillogrande, salida de la Base Naval y llegada al parqueadero del Centro de Convenciones.

La empresa hasta finalizar el evento MMM - 2026, llevó a cabo las actividades de limpieza en avenidas principales y secundarias de los diferentes sectores, barrido manual y mecanizado en 42 kilometros de recorrido, recolección de residuos mixtos y aprovechables; y puso al servicio 130 baños portátiles para los deportistas. Al final de la jornada de limpieza se recolectaron 3.5 toneladas de residuos, para su correcta disposición final.

“La empresa reafirma su compromiso como aliado estratégico mediante la ejecución de soluciones ambientales que garantizan la sostenibilidad del entorno en la ciudad y en estos importantes eventos deportivos, los cuales se convierten en una gran vitrina para el turismo y el desarrollo de Cartagena. Con estas acciones aceleramos la Transformación Ecológica y contribuimos a restablecer el brillo y esplendor de nuestra Cartagena”, puntualizó Yolanda González Puente, Gerente General.