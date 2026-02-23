Hable con elPrograma

23 feb 2026 Actualizado 22:21

Tribunal de Cartagena confirma condena de cinco años por hurto y soborno a la Policía

El fallo se relaciona con los hechos ocurridos el 5 de agosto de 2022

El material probatorio aportado por La Fiscalía General de la Nación permitió que el Tribunal Superior de Cartagena confirmar la condena a cinco años de prisión impuesta a Jorge Luis García Padilla, quien fue encontrado responsable como coautor de los delitos de hurto agravado y cohecho por dar u ofrecer.

El fallo se relaciona con los hechos ocurridos el 5 de agosto de 2022 cuando el ahora condenado fue detenido en flagrancia por la Policía Nacional, luego de que le hurtara el celular a una mujer, en el muelle La Bodeguita del Centro Histórico de Cartagena.

Tras su detención, el hombre de 35 años le ofreció 1 millón de pesos a los uniformados para que no lo capturaran.

Además de la pena impuesta, García Padilla deberá pagar una multa de 68,66 salarios mínimos legales mensuales vigentes, y no podrá ejercer de derechos y funciones públicas por espacio de 6 años y 8 meses.

Esta sentencia se encuentra ejecutoriada

Tatiana Rodríguez

