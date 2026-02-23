“Somos el cajero automático de los ladrones”: líder de los taxistas en Cúcuta

Cúcuta.

Luego de conocerse el asesinato con arma blanca de Jhosby Monsalve, en la madrugada de este lunes en Cúcuta, el gremio de taxistas encendió las alarmas por lo que califican como una situación de inseguridad constante en toda la ciudad.

Olga Benítez, líder del gremio, aseguró a Caracol Radio que este hecho no es aislado, sino que refleja la problemática que ya había sido advertida desde hace mucho tiempo.

“Esto se ha venido denunciando desde hace mucho tiempo. De verdad que la inseguridad de nosotros es en todas partes”, afirmó.

Benítez señaló que el nivel de vulnerabilidad que enfrentan los conductores de este gremio es bastante alto.

“Nosotros somos el cajero automático de todos los ladrones, muchos taxistas son víctimas de hurtos diarios, especialmente en horas de la noche”, expresó.

La líder destacó que si se adelantan operativos por parte de las autoridades, pero, según ella, resultan siendo insuficientes ante la magnitud del problema.

“Hay operativos muy fugaces, pero el delincuente sabe dónde están. Yo insisto en la necesidad de reforzar la presencia policial y militar en distintos puntos estratégicos de la ciudad”, señaló.

Indicó que hay sectores como el Anillo Vial Occidental y el Anillo Vial Oriental que son críticos para le gremio por la poca iluminación y la soledad en las horas nocturnas.

“Muy solo, muy oscuro…y ahora la ciudad en la noche se ve muy poca gente, la gente no quiere salir”, agregó.

Además, sostuvo que hay muchos casos de hurto que no terminan siendo denunciados porque se tratade montos bajos.

“Les quitan 30 o 40 mil pesos y prefieren volver a trabajar que ponerse a denunciar porque eso les quita tiempo”, explicó.

Finalmente, aseguró que la percepción de seguridad que entregan los reportes oficiales no coincide con la realidad que viven a diarios los conductores.

“Uno que está en la calle 24/7 se da cuenta de todo lo que pasa”, concluyó.

El gremio pidió a las autoridades revisar las estrategias de seguridad y adoptar medidas que permitan garantizar condiciones mínimas para quienes trabajan al volante en la capital nortesantandereana.