Refuerzan seguridad para las elecciones en Coromoro y otros municipios por presencia del ELN.

Bucaramanga

El coronel Néstor Arévalo, comandante de la policía de Santander confirmó que ante el riesgo de presencia del ELN en la provincia guanentina se intensificará la presencia de la fuerza pública en estos municipios durante las elecciones del 8 de marzo y también en las dos vueltas presidenciales.

"Nuestra Policía Nacional ha dispuesto capacidades en San Gil, Charalá, Coromoro, San Joaquín, Ocamonte y todos los municipios que de alguna manera han estado y se están viendo afectados por una presencia esporádica de estructuras del ELN", agregó el comandante de la policía en Santander.

Hay que recordar que el ELN sería el responsable de la muerte de un ganadero en el municipio de Coromoro por lo que las autoridades están en máxima alerta por presencia de este grupo al margen de la ley en esta zona de Santander.

Agregó el comandante que ante estas alertas se conoció también que algunas personas en zona rural de estos municipios estarían recibiendo algunas llamadas extorsivas por personas que se estarían haciendo pasar por integrantes de este grupo delincuencial. Por eso, hay presencia también allí del Gaula de la Policía para atender esta situación.