Ciudad Bolivar realiza más de 120 esterilizaciones a animales domésticos: ¿qué debe tener en cuenta?

La Alcaldia local de Ciudad Bolivar está realizando jornadas de esterilización gratuitas para perros y gatos, se atendieron al rededor de 120 animales de la localidad, pertenecientes a estratos 1,2 y 3 que se encuentrán en condición de vulnerabilidad.

La actividad se llevó a cabo el día 17 de febrero en el Parque Puente del Indio, en el sector de Alborizadora Alta, a partir de las 6:30 de la mañana comenzaron a entregarse los turnos disponibles. Sin embargo, se superó la capacidad esperada, más de 300 personas llegaron al punto con sus mascotas.

Se atendieron a 120 animales, sin embargo 200 ciudadanos tuvieron que regresar a sus viviendas sin poder acceder al servicio por falta de disponiblidad, de acuerdo con la alcaldía local, estas jornadas hacen parte de estrategias para fomentar la tenencia responsable de animales de compañía y reducir la sobrepoblación de perros y gatos en la localidad.

¿cuáles son los requisitos?

El animal debe cumplir con ayuno de sólidos y líquidos 8 horas antes.

Debe estar en buen estado de salud y no haber recibido vacunas en los últimos 15 días.

Fotocopia del documento de identidad: cédula de ciudadanía, extrangeria o pasaporte.

Fotocopia del último recibo de servicio público (agua, luz, gas), correspondiente al mes vigente o al anterior.

Estos documentos deben presentarse por cada animal.

Perros: con bozal y traílla.

Gatos: en guacal

El día miercoles 18 de febrero van a estar ubicados en el salón comunal del barrio La Playa primer sector. Esta será la última jornada de 6 que se han realizado en lo corrido del mes de febrero.

La Alcaldía Local aseguró que continuará programando nuevas jornadas en distintos barrios de la localidad para ampliar la cobertura y atender a más ciudadanos que requieran el servicio para sus mascotas.