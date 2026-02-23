Pueblos y movimientos sociales instalan Foro internacional en Cartagena

Con el grito unánime de “Reforma Agraria urgente y necesaria” y una mística inaugural que unió las voces de campesinos, pastores, indígenas y comunidades negras, se dio inicio al Foro ”Pueblos y Movimientos Sociales por la Tierra, los Territorios, el Agua y la Dignidad”. En este encuentro internacional los participantes construyen una posición colectiva para decirle al mundo que la Reforma Agraria sin los pueblos y movimientos sociales no será posible.

Durante la instalación del evento, la Ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, envió un mensaje de unidad a nombre del Gobierno del Cambio, destacando que acoger esta conferencia fue una decisión valiente de los movimientos sociales.

“No hay forma posible de construir la paz si no se reconoce, efectivamente, a quienes trabajan la tierra y alimentan al mundo”, afirmó la Ministra Carvajalino, quien hizo un llamado urgente al congreso para aprobar la jurisdicción agraria para revertir tragedias históricas en regiones como Sucre y Córdoba, donde las tierras más fértiles del país terminaron “ahogadas” por la codicia.

“Queremos trabajar en reconstruir un territorio que hoy reclama el agua y sumarnos a las voces del mundo que exigen reconocimiento, dignidad y el fin de las violencias”, puntualizó.

Un diagnóstico global de resistencia

El Foro también contó con la participación de la Ministra de Ambiente, Irene Vélez, quien identificó errores históricos en la concepción de la conservación, como la criminalización del campesinado y la expulsión de las comunidades campesinas de áreas protegidas.

Vélez enfatizó que proteger la naturaleza no significa desplazar a la gente: “El campesinado no es un criminal ambiental.En este gobierno, impulsamos zonas de reserva y territorios agroalimentarios como alternativas reales de vida y protección”.

Desde la mirada de organizaciones internacionales, líderes como Saúl Vicente Martínez y Nury Martínez recordaron que, aunque hace 20 años se lograron hitos importantes en Brasil, hoy la situación es más crítica debido al acaparamiento de tierras para la explotación de minerales y la mercantilización del aire y el agua.

Por su parte, representantes de África advirtieron sobre los “financieros locos” que, bajo banderas verdes o azules, continúan el saqueo de territorios ancestrales.

Voces del territorio: La tierra es vida

El foro destacó la diversidad de las luchas rurales: Daniela Carabalí perteneciente al movimiento Proceso de Comunidades Negras (PCN), recordó que para el pueblo negro el territorio es parte integral de la existencia, donde la pesca y la agricultura ancestral son la base de su autonomía.

“Para nosotros el territorio es la vida y la vida no es posible sin el territorio.No lo concebimos solo como un espacio físico, sino como parte integral de nuestra espiritualidad”, señaló.A su vez, los representantes del movimiento mundial de pescadores exigieron que la reforma agraria reconozca su condición anfibia, los procesos comunitarios y las rutas migratorias ancestrales, evitando que la parcelación individual destruya sus formas de vida.

El Foro continuará durante el día de mañana con la construcción de una Declaración Política definitiva. Este documento será la semilla de lo que los movimientos sociales han denominado “la hoja de ruta”, que se presentará oficialmente ante los estados miembros durante la ICARRD+20.