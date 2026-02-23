Protestan en la vía Cúcuta–Tibú por falta de docentes. / Foto: Cortesía.

Norte de Santander.

Padres de familia y comunidad educativa adelantaron una protesta en la vía que comunica a Cúcuta con Tibú, en el sector de Petrolea, ante la falta de docentes en instituciones educativas de la zona.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, la comunidad de Villanueva anunció el paro y advirtió que la medida podría retomarse si no se asignan profesores de infancia y preescolar antes del miércoles. “¿Qué queremos? ¡Profesores!”, expresaron.

Frente a la situación, el presidente de Asinort, Leonardo Sánchez, confirmó a Caracol Radio que el déficit de docentes no es exclusivo de ese sector, sino que se presenta en distintas provincias del departamento.

“Las comunidades padres de familia empiezan a pronunciarse sobre la necesidad de docentes en cada uno de los establecimientos educativos, no solo de este sector de Tibú, sino de todo el departamento”, afirmó.

Sánchez explicó que, según verificaciones del sindicato, el promedio de faltantes oscila entre 10 y 15 docentes por provincia.

Además, señaló que algunos vacíos se generaron tras traslados justificados, pero insistió en que “esas vacantes que quedan allí…sean suplidas lo más pronto posible para poder llegar a nuestra razón de ser, que es la niñez y la juventud”.

El dirigente también indicó que el orden público ha incidido en la situación, pues varios docentes amenazados se encuentran a la espera de soluciones por parte de la Secretaría de Educación Departamental.

Desde el sindicato se reiteró el llamado al Ministerio de Educación y a la Gobernación para instalar una mesa técnica que estudie la planta global de personal docente y permita cubrir las vacantes de manera estructural.

Mientras tanto, las comunidades mantienen la advertencia de nuevas jornadas de protesta si no hay respuestas concretas.