Presencia de estos grupos permea en las instituciones: Alcalde de Tapalpa sobre caída de El Mencho

Presencia de estos grupos permea en en las instituciones: Alcalde Jalisco sobre caída de El Mencho

Noticia en desarrollo...

La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, se registró en zona rural del municipio de Tapalpa, al sur de Jalisco, a unos 130 kilómetros de Guadalajara.

En entrevista de 6AM W de Julio Sánchez Cristo, el alcalde Antonio Morales reconoció la complejidad de gobernar en una región donde la presencia de grupos criminales es un factor innegable, aunque insistió en que el municipio es principalmente un destino turístico de montaña.

Operativo en Tapalpa:

Según explicó el mandatario local, el enfrentamiento se produjo al poniente del municipio, aproximadamente a 5 kilómetros del casco urbano, en una zona turística rodeada de bosque.

Se trata de un sector de cabañas, casas de campo y propiedades en renta, frecuentado por visitantes locales, nacionales e internacionales. Allí se desarrolló el operativo militar que terminó con la muerte del capo y dejó, según balances premilimares, 55 fallecidos en total.