El canciller de Venezuela pide ante la ONU la liberación de Nicolás Maduro y Cilia Flores

El ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Yván Gil, pidió este lunes ante la ONU en Ginebra la liberación “inmediata” del derrocado presidente Nicolás Maduro, capturado por Estados Unidos hace más de un mes.

Venezuela pide “la liberación inmediata por parte del gobierno de Estados Unidos del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, y de su esposa, la primera dama Cilia Flores”, declaró el canciller ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

Maduro y Flores fueron capturados el pasado 3 de enero en una operación ordenada por el presidente estadounidense, Donald Trump. Ambos se encuentran presos en Nueva York bajo acusaciones de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y posesión de armas destructivas.