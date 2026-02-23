Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

23 feb 2026 Actualizado 15:15

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Internacional

El canciller de Venezuela pide ante la ONU la liberación de Nicolás Maduro y Cilia Flores

Maduro y Flores fueron capturados el pasado 3 de enero en una operación ordenada por el presidente estadounidense, Donald Trump.

AFP

El ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Yván Gil, pidió este lunes ante la ONU en Ginebra la liberación “inmediata” del derrocado presidente Nicolás Maduro, capturado por Estados Unidos hace más de un mes.

Venezuela pide “la liberación inmediata por parte del gobierno de Estados Unidos del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, y de su esposa, la primera dama Cilia Flores”, declaró el canciller ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

Maduro y Flores fueron capturados el pasado 3 de enero en una operación ordenada por el presidente estadounidense, Donald Trump. Ambos se encuentran presos en Nueva York bajo acusaciones de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y posesión de armas destructivas.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir