Policía Nacional fortalece la seguridad rural en Arjona

En un nuevo hito educativo del gobierno del alcalde Mayor, Dumek Turbay Paz, la I. E. Jorge Artel reabrió sus puertas, este lunes, en medio de la transformación que destaca varios aspectos que la convierten en un referente entre los colegios públicos del Distrito, principalmente, con un hecho sin precedentes: ser el primer plantel público en la historia de la ciudad con funcionamiento a través de energía solar.

Además, con un bloque exclusivo dedicado a la formación y práctica del deporte en armonía con el medio ambiente, honrando la Ciénaga de la Virgen; y con un área destinada a una huerta y un aviario donde los estudiantes sembrarán las bases de los futuros patios productivos que podrán replicar posteriormente en sus casas.

Así lo destacó, en medio del acto oficial de entrega, el alcalde Dumek Turbay Paz, quien recordó cómo el tradicional colegio público que hoy alberga 1.400 estudiantes, ampliando su cupo con relación a los 900 que acogía anteriormente, pasó del estado ruinoso y el abandono a una moderna infraestructura que llena de dignidad a barrios aledaños a la Vía Perimetral, como La María, Líbano, Olaya Herrera, La Esperanza y San Francisco, entre otros.

Adicionalmente, siendo la alimentación uno se los aspectos más relevantes en contra de la deserción escolar, desde el primer día de su reapertura cuenta con el Programa de Alimentación Escolar (PAE), en la modalidad de comida preparada en sitio, con una moderna cocina que hoy funciona con comedor disponible para los estudiantes de las jornadas de mañana y tarde.

También, pensando en la formación posgradual de los estudiantes, los cursos décimo y undécimo cuentan con media técnica, en articulación con el SENA, y desde el próximo semestre habrá formación universitaria, con oferta a la que podrán postularse los jóvenes en centros universitarios que llevarán sus stands al plantel educativo.

“El Jorge Artel se convertirá en la luz de la transformación social en una zona con muchas necesidades y que esperan de nosotros soluciones integrales a sus problemas. La educación es el mayor motor para luchar contra la pobreza, la desigualdad, la falta de oportunidades y de proyectos positivos de vida”, afirmó el alcalde Dumek Turbay.

Y subrayó: “Aquí en el Jorge Artel demostramos que no escatimamos inversiones para romper ese imaginario improductivo de la lucha de clases, de ‘las dos Cartagenas’ y de la división o exclusión sociales, a través de calidad educativa y todo lo necesario para proyectar el deporte como transformador de vidas y realidades”.

Por su parte, Alberto Martínez, secretario de Educación Distrital, también se refirió a un nuevo hito en lo que ha denominado como “el año de la calidad”.

“Se trata de una nueva era en la educación de Cartagena, donde los ambientes escolares se transforman brindando condiciones de comodidad y calidad. Vamos por una buena senda que se replicará con los nuevos colegios que estaremos entregando en esta administración”, destacó Martínez.

A su vez, José Santos Barrios Salas, rector Institución Educativa Jorge Artel, destacó la transformación, con condiciones dignas, que desde hoy vivirá la comunidad estudiantil.

“La comunidad está alegre. Hoy, la Perimetral está de fiesta porque recibe uno de los regalos más grandes que en la historia de ella ha recibido, que es una institución donde sus hijos van a tener la posibilidad de ampliar todas sus competencias deportivas, culturales, y científicas, académicas”, destacó Barrios Salas.

Una transformación integral

La modernización de la I. E. Jorge Artel hace parte del proyecto “Obras de mejoramiento, mantenimiento y adecuación en las instituciones educativas oficiales del Distrito de Cartagena”, una iniciativa estratégica del Plan de Desarrollo Distrital que contempla la intervención de colegios oficiales, priorizados a partir de diagnósticos técnicos realizados por la Secretaría de Educación Distrital.

Este proyecto incluye las instituciones educativas Jorge Artel, Manuela Beltrán, María Reina, Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, Santa María, Madre Laura, San Juan de Damasco, San Juan Bautista del corregimiento de La Boquilla, Liceo de Bolívar y 20 de Julio.

De acuerdo con el secretario de Educación, Alberto Martínez, se abarcaron componentes estructurales, urbanísticos, eléctricos y ambientales, tanto en sus áreas internas como externas.

Entre las principales obras ejecutadas en exteriores se encuentran: una moderno auditorio institucional cubierto, una nueva ciclorruta, andenes, jardineras, áreas verdes y un pequeño aviario con espacios de siembra. También se hizo la rehabilitación de canchas deportivas: microfútbol, voleibol, baloncesto y dos cajas para bateo y pitcheo, espacios priorizados conforme con la vocación beisbolera de la zona y la alta demanda de niños y jóvenes que sueñan con llegar al béisbol de Las Grandes Ligas.

Adicionalmente, se realizó mantenimiento integral de aulas, con intervención en pisos, muros y acabados, así como la modernización total del sistema eléctrico, con nuevas redes, luminarias y reflectores. A esto se suman mejoras en cerramientos, rampas, accesos, elementos de seguridad, cubiertas y drenajes.

El alcalde Dumek Turbay Paz, por último, destacó la importancia del béisbol como deporte insignia de la ciudad, el cual tendrá un rol protagónico en la formación integral del Jorge Artel.

“Este colegio está armado para ser un transformador de vida, no solo desde la educación sino también desde el deporte. De los colegios públicos este es el primero con un bloque específico para promocionar el deporte; será del agrado de todos los estudiantes, sobre todo de los niños y jóvenes peloteros que tenemos en los barrios alrededor. Ver esas jaulas de bateo llenas será una bendición para la ciudad”, afirmó el alcalde.

Este nuevo colegio busca cerrar brechas, elevar la calidad educativa y brindar oportunidades a través del deporte. El alcalde Dumek Turbay aseguró que este colegio será un espacio digno, moderno y adecuado para el aprendizaje.