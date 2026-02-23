Policía Nacional captura a dos presuntos delincuentes por el delito de secuestro simple en Cartagena

La Policía Nacional, a través del grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (GAULA), logró la captura en flagrancia de dos sujetos señalados del delito de secuestro simple, en hechos ocurridos en el sector La Malla, del barrio Policarpa.

El operativo se activó tras recibir información directa de un familiar de la víctima, quien reportó su desaparición. Gracias a la reacción oportuna de los uniformados, se desplegaron labores de verificación y búsqueda que permitieron ubicar y rescatar al ciudadano, quien se encontraba privado de la libertad en contra de su voluntad. Durante la acción policial, los responsables fueron identificados y capturados en flagrancia.

De acuerdo con las investigaciones, la víctima había salido el pasado 14 de febrero de su casa en el sector La Arrocera, del barrio Olaya Herrera, en una motocicleta, siendo interceptado por los presuntos secuestradores y llevado hasta un inmueble en el barrio Policarpa.

Al parecer, el motivo del secuestro estaría relacionado con el hurto a la motocicleta. Este resultado refleja la eficacia de nuestros grupos especializados y la importancia de la articulación con la ciudadanía. Continuaremos trabajando para proteger la vida y garantizar la seguridad de todos los Cartageneros.

Denunciar es la mejor vía contra la extorsión:

Tenga en cuenta que si usted es amenazado de manera directa o por terceras personas para cumplir con el pago de exigencias económicas: ¡NO PAGUE, DENUNCIE! No acceda a las peticiones sin una asesoría, el pago de extorsión fortalece la cadena criminal de los delincuentes.

“En Cartagena, reiteramos nuestro llamado a denunciar a través de la línea gratuita 165, donde siempre encontrará un funcionario las 24 horas que atenderá su requerimiento y le brindará la información oportuna y lo ayudará a no caer en estas redes criminales”, aseguró el brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena.

La Policía Nacional de Colombia intensifica su servicio volcado a las calles, más cercano al ciudadano, solicitando la colaboración de la comunidad, ante cualquier hecho de personas sospechosas, denunciando a la línea de emergencia 123, Línea del Oyente Cooperante de la Emisora Radio Policía Nacional 311-4072363, bajo absoluta reserva y confidencialidad.