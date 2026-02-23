Policía incautó 350 paquetes de marihuana al interior de un vehículo en Cartagena

En desarrollo de planes contra el tráfico de estupefacientes, la Policía Nacional en Cartagena logró en las últimas horas la incautación de un importante cargamento de marihuana perteneciente a la estructura criminal Clan del Golfo.

La Policía Nacional recibe la información sobre un vehículo abandonado en vía pública en el barrio Escallón Villa, por lo que desplaza un binomio canino, detectando un olor sospechoso, lo que motivó a una inspección más detallada. Al inspeccionar el vehículo fueron encontradas varias bolsas negras, en cuyo interior había 350 paquetes rectangulares de marihuana.

Los paquetes estaban empacados al vacío en bolsas herméticas y con un sellado especial por cada empaque, impidiendo que el olor de la droga fuera detectado por caninos. En total, los alijos dieron un peso neto de 188 kilos de marihuana.

Este contundente golpe a las redes del tráfico de estupefacientes en la ciudad de Cartagena se logró tras la verificación y seguimiento a integrantes de la estructura criminal Clan del Golfo, que pretende establecer un monopolio criminal.

El alijo, con un valor cercano a los 1.000 millones de pesos, sería distribuido en diferentes barrios de la ciudad.

El estupefaciente, fue puesto a disposición de la fiscalía General de la Nación.

El comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, destacó que este operativo es un duro golpe a las finanzas de esta estructura criminal que busca establecer como epicentro de actividades narcotraficantes la ciudad de Cartagena.

“Invitamos a los cartageneros a seguir cooperando, bajo absoluta reserva, para identificar a los delincuentes y las estructuras criminales que atentan contra la seguridad y convivencia de la ciudadanía”, sostuvo.

En lo corrido del año, se han incautado 340 kilos de estupefacientes, entre marihuana, base de coca y cocaína.