Nacen los primeros trillizos en la sede Myriam Parra de Medilaser en Neiva

El nacimiento de los primeros trillizos en la sede Myriam Parra de la Clínica Medilaser, en Neiva, marcó un hecho significativo para el equipo médico de la institución y para una familia huilense que esperaba con ilusión la llegada de los tres bebés.

Simón, Milan y Anthony nacieron luego de un embarazo catalogado de alto riesgo que requirió seguimiento especializado en perinatología y controles médicos permanentes. Su madre, Angélica Candil Beltrán, conoció que esperaba tres hijos durante una ecografía realizada en la novena semana de gestación, tras haber enfrentado previamente la pérdida de dos embarazos.

Debido a las condiciones clínicas, el parto fue atendido por un equipo multidisciplinario conformado por especialistas en ginecología, anestesiología, neonatología y personal de las unidades de cuidados intensivos neonatal y de adultos. Posteriormente, la madre permaneció bajo observación médica en UCI Adultos, mientras los recién nacidos recibieron atención especializada durante más de 20 días en la UCI Neonatal.

Durante este periodo, los bebés tuvieron manejo médico integral, incluyendo plan canguro y acompañamiento de profesionales en pediatría, enfermería y trabajo social, lo que permitió su evolución favorable.

La familia recibió el alta médica y regresó a casa con los tres niños en buenas condiciones de salud. Actualmente, los menores continúan su crecimiento de manera satisfactoria, con un aumento progresivo de peso.

Desde la institución médica destacaron que este caso evidencia la capacidad de atención integral en salud materno-perinatal y el manejo de embarazos de alta complejidad en la región.