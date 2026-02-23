La dimensión pastoral y el desarrollo rural: participación de la iglesia católica en el ICARRD+20

En el marco de la Segunda Conferencia Internacional sobre Reforma Agraria y Desarrollo Rural (ICARRD+20), la Iglesia Católica estará presente a través de una delegación articulada por el CELAM, el Secretariado Nacional de Pastoral Social (Cáritas Colombia), SECAM (África), FABC (Asia), CIDSE, el Vaticano y Cáritas Internacional.

El propósito de esta participación es abordar, desde sus distintas dimensiones, temas fundamentales para la vida de las comunidades rurales y el cuidado del territorio.Para la Iglesia, la dimensión pastoral es inseparable de la realidad que viven los territorios. Por ello, su presencia en este escenario multilateral busca poner en relieve que la paz territorial, la seguridad alimentaria y la justicia social se construyen desde la realidad concreta de la tierra.

Gobernanza y sostenibilidad desde el territorio

La delegación eclesial participará en las mesas de diálogo compartiendo experiencias sobre el modelo de gobernanza territorial resiliente. Considerando que la gestión de la tierra debe ir de la mano con la adaptación climática y la agroecología para ser verdaderamente sostenible.

Con una mirada hacia el trabajo desde regiones como la Amazonía, la Iglesia aportará a la conversación herramientas desarrolladas por comunidades campesinas y afrodescendientes para la administración de sus territorios. Estos aportes incluyen:

• El fortalecimiento de procesos de gestión ambiental y económica.

• Iniciativas que concilian la producción local con el cuidado de la Casa Común.

• El reconocimiento de las historias y el arraigo de quienes habitan zonas de especial interés ambiental.

La participación conjunta de delegados de tres continentes busca también consolidar redes de colaboración que permitan escalar iniciativas locales, como los bancos de semillas y la protección del entorno natural, siempre en clave de escucha sinodal y servicio a las comunidades más alejadas.

La Iglesia como centro para el diálogo

Como antesala de este encuentro, se realizó en la Catedral Santa Catalina de Alejandría una Eucaristía presidida por monseñor Francisco Javier Múnera Correa, arzobispo de Cartagena y presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia.

La celebración estuvo acompañada por la presencia de la ministra de agricultura, Martha Carvajalino; el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, y otros actores sociales que participarán en la conferencia, con el fin de suscitar espacios de diálogo sobre los temas a tratar y ponerlos en espíritu sinodal, buscando que la gobernanza de la tierra no se diseñe a puertas cerradas, sino desde la escucha activa de quienes defienden y lideran procesos en el territorio.

Encuentro con la opinión pública

Para compartir los alcances de esta presencia pastoral y presentar a los delegados internacionales de las diversas conferencias episcopales, se invita a los medios de comunicación a un espacio de información este martes 24 de febrero desde las 2:30 de la tarde en el Salón de la Iglesia Santo Toribio. En este encuentro se detallará cómo la Iglesia, desde su labor cotidiana, acompaña los desafíos de la tierra y la crisis ecológica en el escenario actual.

En dicho espacio contaremos con la presencia de líderes de la Iglesia universal, colombiana y local:*

Mons. Paolo Rudelli, nuncio Apostólico en Colombia y representante de la Santa Sede (Vaticano), quien aportará la visión diplomática y global desde la Iglesia Universal.

Mons. Juan Carlos Barreto, presidente de la Comisión de Pastoral Social Cáritas Colombiana, líder en la incidencia por los derechos territoriales en el país.

Padre Rafael Castillo Torres, delegado de Iglesia local de Cartagena, experto en la realidad social y el acompañamiento a las comunidades de la región.

Otros delegados internacionales

Representantes directos de las Conferencias Episcopales de África y Asia.Este espacio es importante para entender por qué, para la Iglesia, la paz y el futuro de las comunidades solo pueden cimentarse sobre una gobernanza justa de la tierra.