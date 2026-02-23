Intento de hurto en el barrio Loma Fresca quedó registrado en video y generó indignación

Un intento de hurto se registró en el barrio Loma Fresca, donde un delincuente trató de arrebatarle el bolso a una mujer en plena vía pública. El hecho, que quedó captado en video, ha causado indignación entre la comunidad.

En las imágenes se observa el momento en que la víctima cae al suelo mientras forcejea con el agresor, quien intenta quitarle el bolso durante varios segundos. A pesar de la insistencia del delincuente, la mujer opone resistencia y evita que le arrebaten sus pertenencias. Finalmente, el sujeto desiste y huye del lugar.

El hecho ocurrió ante la mirada de varios ciudadanos que se encontraban en el sector al momento del intento de hurto.

Por su parte, la Policía informó que los delincuentes, quienes se movilizaban en motocicleta, ya fueron identificados y se adelantan labores de búsqueda para dar con su paradero y proceder con su captura.

Las autoridades reiteraron el llamado a la comunidad para denunciar cualquier información que permita ubicar a los implicados y fortalecer las acciones contra la delincuencia en el sector.

Entre tanto, la víctima aún no ha sido ubicada por las autoridades y no ha interpuesto denuncia por lo sucedido.