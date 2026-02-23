IATA cuestiona que Aerocivil no implemente monitoreo de slots y sí busque cambiar operación aérea

TRANSPORTE

La Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) aseguró que, pese a haber formulado 23 recomendaciones técnicas para que el Aeropuerto Internacional El Dorado pudiera alcanzar hasta 100 operaciones por hora, la mayoría no han sido implementadas por la Aeronáutica Civil.

El estudio de capacidad, encargado en 2023 por aerolíneas y la Aerocivil, concluyó que aplicar esas medidas a corto, mediano y largo plazo, permitiría aumentar en 47% la capacidad operativa frente a los niveles evaluados.

Sin embargo, a la fecha solo tres recomendaciones se han implementado y seis están en proceso, lo que deja pendientes más de la mitad de las acciones propuestas.

“Por tanto, es esencial que todos los asuntos pendientes se aborden y que se tomen las acciones acordadas sin más demora”, señaló el gremio.

Críticas por eventual cambio en la política de slots

En ese sentido, la IATA cuestionó que el Gobierno esté considerando modificar la política de asignación de slots, que son los turnos de despegue y aterrizaje, sin haber implementado primero el monitoreo de franjas horarias contemplado en los estándares globales.

Recordemos que el proceso de monitoreo está incluido en los lineamientos internacionales conocidos como Worldwide Airport Slot Guidelines (WASG), que regulan la gestión de capacidad en aeropuertos coordinados a nivel mundial.

No obstante, según IATA, antes de aplicar este monitoreo, la Aerocivil decidió trabajar en una nueva política de asignación de esos horarios para las aeolíneas que “ya no alinearía a Colombia con los WASG”.

“La demanda para el transporte aéreo en Colombia sigue siendo fuerte, pero la capacidad en los principales aeropuertos, especialmente en Bogotá, sigue estando severamente limitada. Existen medidas claras que pueden mejorar la eficiencia de inmediato en El Dorado”, afirmó Peter Cerda, vicepresidente regional para las Américas de IATA.

El gremio advirtió que desviarse de estas prácticas podría traer consecuencias como: