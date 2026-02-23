Horóscopo del profesor Salomón HOY 23 de febrero 2026: Estabilidad económica para diferentes signos

Imagen de referencia, fotos Getty images, Canva y canal de Youtube 'Profesor Salomón'

El Profesor Salomón entregó su mensaje para quienes celebran cumpleaños este 23 y para cada signo del zodiaco, con números de la suerte, advertencias y recomendaciones espirituales.

Según indicó, quienes nacen un día 23 están marcados por el número cinco (2+3), símbolo de fuerza, intuición y poder. “Son personas que siempre van un paso adelante”, aseguró.

Para los cumpleañeros, el número especial es 7823, el color recomendado es el azul y el número general del día es 6034. La recomendación: guardar una rama de romero dentro de la funda de la almohada para atraer buenos deseos en el nuevo año.

Le puede interesar: Signos del zodiaco que recibirán buenas noticias en la semana del 23 de febrero al 1 de marzo

Aries: semana clave para avanzar

Para Aries, será una semana ideal para buscar trabajo, concretar negocios o solicitar préstamos. Sin embargo, el profesor advierte no comentar proyectos antes de que estén firmes para evitar envidias.

Número: 7824

Recomendación: crema captando dinero y tres medallas de protección.

Tauro: en lo laboral y estabilidad económica

Habla de cambios o mejoras en el trabajo y estabilidad financiera. También será semana para aclarar cuentas pendientes.

Número: 7824

Recomendación: velón de San Pancracio y agua direccionada del éxito.

Virgo: enfoque familiar y dinero inesperado

Semana para reencontrarse con la familia y solucionar diferencias. Un dinero importante podría llegar de forma inesperada.

Número: 2011

Recomendación: armonizador de melocotón y velón lluvia de plata.

Capricornio: advertencia sobre inversiones

Precaución con negocios o inversiones. Revisar bien los documentos antes de firmar. Viajes traen bendiciones.

Número: 5908

Recomendación: agua direccionada de la sabiduría y velón abre caminos.

Leo: decisiones emocionales y firma de papeles

Leo inicia un nuevo camino, con posibilidad de firma de documentos y mejoras laborales. En el amor, puede haber reconciliaciones o decisiones definitivas.

Número: 6099

Recomendación: reventador y chandú.

Sagitario: controlar el mal genio

Sagitario debe evitar discusiones esta semana. En lo laboral se vislumbran mejoras, ascensos o soluciones a problemas pendientes.

Número: 0823

Recomendación: agua direccionada antiestrés y kit del trabajo.

Géminis: obstáculos y envidias

Deberá superar trampas o tropiezos con documentos, pero saldrá adelante. Cuidado con personas envidiosas.

Número: 0442

Recomendación: velón tumba trabajos y descruzadera.

Libra: alerta por energías negativas

Libra debe protegerse de ataques psíquicos o malas energías. Se recomienda limpieza espiritual.

Número: 9018

Recomendación: muñeco liberador y baño 7x7.

Acuario: Estabilidad en puerta

Algo que parecía perdido se arregla en salud, dinero o amor.

Número: 4052

Recomendación: velón de las siete potencias y garrafa de la prosperidad.

Cáncer: amor y equilibrio

Es momento de fortalecer la parte emocional y hacer balance entre salud, amor y dinero.

Número: 3444

Recomendación: incienso de fortuna y perfume los 45 elementos.

Escorpión: éxito laboral y dinero activado

Escorpión tendrá buenas perspectivas laborales, posibles ascensos y mejoras económicas.

Número: 3650

Recomendación: cóctel de poder y velón lluvia de oro.

Piscis: dinero pendiente que se destraba

Se aclaran temas económicos y llega el dinero esperado. También mejora la relación familiar.

Número: 4035

También le puede interesar: Signos del Zodiaco que el amor les llegará en febrero de 2026, según la astrología: predicciones

Escuchar Caracol Radio EN VIVO: