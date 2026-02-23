Horóscopo del profesor Salomón HOY 23 de febrero 2026: Estabilidad económica para diferentes signos
El Profesor Salomón revelo sus predicciones para este lunes 23 de febrero, con números de la suerte, advertencias y recomendaciones espirituales para cada signo del zodiaco.
El Profesor Salomón entregó su mensaje para quienes celebran cumpleaños este 23 y para cada signo del zodiaco, con números de la suerte, advertencias y recomendaciones espirituales.
Según indicó, quienes nacen un día 23 están marcados por el número cinco (2+3), símbolo de fuerza, intuición y poder. “Son personas que siempre van un paso adelante”, aseguró.
Para los cumpleañeros, el número especial es 7823, el color recomendado es el azul y el número general del día es 6034. La recomendación: guardar una rama de romero dentro de la funda de la almohada para atraer buenos deseos en el nuevo año.
Le puede interesar: Signos del zodiaco que recibirán buenas noticias en la semana del 23 de febrero al 1 de marzo
Aries: semana clave para avanzar
Para Aries, será una semana ideal para buscar trabajo, concretar negocios o solicitar préstamos. Sin embargo, el profesor advierte no comentar proyectos antes de que estén firmes para evitar envidias.
Número: 7824
Recomendación: crema captando dinero y tres medallas de protección.
Tauro: en lo laboral y estabilidad económica
Habla de cambios o mejoras en el trabajo y estabilidad financiera. También será semana para aclarar cuentas pendientes.
Número: 7824
Recomendación: velón de San Pancracio y agua direccionada del éxito.
Virgo: enfoque familiar y dinero inesperado
Semana para reencontrarse con la familia y solucionar diferencias. Un dinero importante podría llegar de forma inesperada.
Número: 2011
Recomendación: armonizador de melocotón y velón lluvia de plata.
Capricornio: advertencia sobre inversiones
Precaución con negocios o inversiones. Revisar bien los documentos antes de firmar. Viajes traen bendiciones.
Número: 5908
Recomendación: agua direccionada de la sabiduría y velón abre caminos.
Leo: decisiones emocionales y firma de papeles
Leo inicia un nuevo camino, con posibilidad de firma de documentos y mejoras laborales. En el amor, puede haber reconciliaciones o decisiones definitivas.
Número: 6099
Recomendación: reventador y chandú.
Sagitario: controlar el mal genio
Sagitario debe evitar discusiones esta semana. En lo laboral se vislumbran mejoras, ascensos o soluciones a problemas pendientes.
Número: 0823
Recomendación: agua direccionada antiestrés y kit del trabajo.
Géminis: obstáculos y envidias
Deberá superar trampas o tropiezos con documentos, pero saldrá adelante. Cuidado con personas envidiosas.
Número: 0442
Recomendación: velón tumba trabajos y descruzadera.
Libra: alerta por energías negativas
Libra debe protegerse de ataques psíquicos o malas energías. Se recomienda limpieza espiritual.
Número: 9018
Recomendación: muñeco liberador y baño 7x7.
Acuario: Estabilidad en puerta
Algo que parecía perdido se arregla en salud, dinero o amor.
Número: 4052
Recomendación: velón de las siete potencias y garrafa de la prosperidad.
Cáncer: amor y equilibrio
Es momento de fortalecer la parte emocional y hacer balance entre salud, amor y dinero.
Número: 3444
Recomendación: incienso de fortuna y perfume los 45 elementos.
Escorpión: éxito laboral y dinero activado
Escorpión tendrá buenas perspectivas laborales, posibles ascensos y mejoras económicas.
Número: 3650
Recomendación: cóctel de poder y velón lluvia de oro.
Piscis: dinero pendiente que se destraba
Se aclaran temas económicos y llega el dinero esperado. También mejora la relación familiar.
Número: 4035
También le puede interesar: Signos del Zodiaco que el amor les llegará en febrero de 2026, según la astrología: predicciones
Escuchar Caracol Radio EN VIVO:
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Directo
Escucha el audio