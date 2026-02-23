Estudiante sufrió fractura de cráneo durante práctica de boxeo en colegio de Nátaga, Huila

Un estudiante de 15 años resultó con una lesión de gravedad en la cabeza tras caer durante una práctica de boxeo realizada en la Institución Educativa Las Mercedes, en el municipio de Nátaga, occidente del Huila.

De acuerdo con la denuncia hecha por Flora Ramos, madre del menor, el adolescente fue trasladado a un centro asistencial donde exámenes médicos confirmaron una fractura lineal en el hueso occipital derecho y hemorragia subaracnoidea cerebelosa bilateral, lesiones que obligaron a su hospitalización y valoración por neurocirugía.

Tras conocerse el caso, comenzaron a circular videos en los que se observa a estudiantes enfrentándose con guantes de boxeo, pero sin elementos de protección en la cabeza, lo que aumentó la preocupación entre padres de familia y la comunidad educativa. Según los denunciantes, estas actividades serían recurrentes y, presuntamente, contarían con la permisividad de personal del plantel.

Frente a la situación, el secretario de Educación del Huila ordenó la apertura de las actuaciones administrativas correspondientes con el fin de esclarecer los hechos, establecer responsabilidades y verificar si se cumplieron los protocolos de seguridad dentro de la institución.

Las autoridades educativas indicaron que el proceso permitirá determinar si hubo fallas en la supervisión de las actividades escolares y mientras avanzan las investigaciones reiteraron el llamado a garantizar entornos seguros para los estudiantes.