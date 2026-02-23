Encuentro therian en Cartagena causo revuelo en el barrio Brueselas

En los últimos meses, un fenómeno juvenil conocido como therian ha comenzado a llamar la atención en distintas ciudades de Latinoamérica. Cartagena no ha sido la excepción y, este fin de semana, fue escenario de un encuentro convocado en redes sociales que generó expectativa y curiosidad en la ciudadanía.

El sábado, más de doscientas personas se reunieron en el parque del barrio Bruselas esperando ver a quienes se identifican con animales. Durante horas no apareció nadie, hasta que una adolescente vestida con un traje de gato se presentó en el lugar, causando revuelo.

La joven fue abordada con diferentes preguntas por la multitud, lo que obligó a la Policía a intervenir para protegerla.

¿Qué es ser therian?

• El término proviene de la palabra griega therianthropy, que une los conceptos de “bestia” y “humano”.

• Hoy describe a personas que sienten una conexión profunda con un animal específico, al que llaman theriotype.

• No se trata de un disfraz ocasional ni de cosplay, sino de una vivencia que forma parte de su identidad personal.