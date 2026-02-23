En segundo debate Asamblea de Nariño aprobó ordenanza que busca garantizar el funcionamiento del IDS

Pasto-Nariño

La Asamblea Departamental de Nariño, en sesión extraordinaria aprobó la ordenanza que garantiza la estabilidad, autonomía y funcionamiento del Instituto Departamental de Salud de Nariño -IDSN con la modificación al estatuto tributario departamental.

Con un total de trece votos a favor la decisión que pasa a sanción del mandatario seccional Luis Alfonso Escobar, brinda un parte de tranquilidad ante la situación deficitaria que ha venido enfrentando la entidad por distintos factores.

De esta manera se podrá asegurar la continuidad a los programas, proyectos y servicios de salud pública que lidera el IDSN.

“La medida responde, además, a la entrada en vigencia de la Resolución 1597 del 30 de julio de 2025, que establece restricciones para el uso de los recursos de la Subcuenta de Salud Pública Colectiva en la financiación de personal vinculado a nómina, obligando a las entidades territoriales a asumir este gasto con recursos propios”, explicó la Dra. María Eugenia Burbano, secretaria general del IDSN.

Cabe resaltar que el talento humano adscrito a los programas de Salud Pública desarrolla funciones misionales y estratégicas, directamente relacionadas con la garantía del derecho fundamental a la salud. Estas labores no corresponden a actividades administrativas ni de apoyo general, por lo que su financiación requiere criterios de permanencia, estabilidad y continuidad dentro del sistema de salud territorial.