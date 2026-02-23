Ejército activó protocolos de búsqueda tras desaparición de 3 soldados en operaciones contra Calarcá

La Alcaldía, el Concejo Municipal, la Gobernación de Boyacá y el Ejército Nacional articulan esfuerzos para devolver la presencia militar permanente al municipio.

El Ejército Nacional informó que tres soldados se encuentran posiblemente extraviados tras los combates registrados en la vereda Caño Mosco, zona rural del municipio de San José del Guaviare (Guaviare), en medio de operaciones contra disidencias de las Farc.

De acuerdo con la Cuarta División, durante el desarrollo de una “maniobra táctica” contra integrantes del grupo armado organizado residual (GAO-r) Estructura Isaías Carvajal, al servicio del cabecilla alias “Calarcá”, se presentó la situación.

Según el comunicado oficial, “tras la verificación en el área, se estableció el posible extravío de tres soldados”, por lo que de manera inmediata fueron activados los “protocolos institucionales de búsqueda y localización”.

Para dar con su paradero, el Ejército desplegó “capacidades adicionales de la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 10, refuerzos terrestres, medios aéreos y personal especializado”, con el propósito de “establecer su ubicación, asegurar su integridad y lograr su pronta recuperación”.

La institución indicó que las “operaciones militares continúan de forma sostenida y focalizada en el área”, manteniendo la ofensiva contra esta estructura ilegal y reforzando el dispositivo de seguridad para proteger a la población civil.

Finalmente, el Ejército aseguró que mantiene “comunicación permanente y directa con las familias de los soldados”, brindando “acompañamiento integral, apoyo psicosocial y asistencia institucional constante”, y reiteró su compromiso con “la defensa del territorio, la protección de sus hombres y la seguridad de los colombianos”.