Ecuador: provincia de Manabí registra la séptima masacre en lo que va del año

Integrantes de la Policía de Ecuador requisan un vehículo en un punto de control en Guayaquil (Ecuador). EFE/ Carlos Durán Araújo / Carlos Durán Araújo ( EFE )

Al menos siete muertos dejó un ataque armado en la provincia ecuatoriana de Manabí, una de las más afectadas por la violencia en Ecuador.

El hecho ocurrió en el municipio de Jama, en el sector Camarones, la madrugada de este lunes, hasta donde llegaron unidades de la Policía Nacional para iniciar las investigaciones.

Según información policial, los cuerpos de las víctimas de entre 56 y 16 años fueron hallados en el patio de una hacienda. Al menos 10 personas vestidas con uniforme tipo militar perpetraron la masacre, publicaron medios locales.

Los sospechosos portaban fusiles y pistolas, y llegaron por la playa en lanchas. Una vez en la hacienda, los hombres ingresaron en diferentes habitaciones, “sacando hasta el patio” a las víctimas, según información policial.

Los atacantes preguntaban: “¿Dónde está la droga? ¿Dónde están las armas? ¿Dónde está el dinero?” Luego abrieron fuego y escaparon nuevamente por vía marítima, según conoció el portal.

Séptima masacre en el año

Se trata de la séptima masacre que se registra en Manabí en lo que va de 2026, pese a que en la provincia rige un estado de excepción, anotó.

Recordó que el más reciente reporte de violencia criminal en esta localidad pesquera tuvo lugar el pasado 12 de enero, cuando tres pescadores fueron asesinados a tiros en el sitio El Matal.

Además, durante la madrugada de este lunes, se reportaron otros ataques armados en Manabí, que dejaron más fallecidos. En la vía a la localidad de Canoa (San Vicente) con dirección a Jama, hubo dos muertes violentas al estilo sicariato.

Mientras que en el sector Barraganete, del municipio Pichincha, un hecho violento dejó al menos tres personas asesinadas, con lo cual, la madrugada de este lunes en Manabí se contabilizan al menos 12 muertes violentas.

Ecuador vive desde 2024 bajo un estado de “conflicto armado interno” que declaró el presidente Daniel Noboa para intensificar la lucha contra las bandas criminales, a las que pasó a llamar “terroristas”.

Pese a esa declaratoria, 2025 cerró con un récord de homicidios en Ecuador, al contabilizar en torno a los 9.300, de acuerdo a cifras del Ministerio del Interior.