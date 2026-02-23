Diaco fundirá 100 toneladas de armas en un proceso de economía circular en Boyacá

Tuta

En la planta de la siderúrgica Diaco S.A., ubicada en Boyacá, se llevará a cabo hoy la fundición de 100 toneladas de armas, previamente dadas de baja por acto administrativo, en un proceso que busca transformar material bélico en acero sostenible para desarrollo e infraestructura.

Mauro de Castro, director país de Diaco, explicó que “estas armas ya son bajas de acto administrativo y, debido a la actividad reciente, todo se realizará de manera transparente. Es un momento en el que vemos un acero que antes tenía una utilización para fines de defensa y que ahora se convierte en acero nuevo de alta calidad, sostenible, que volverá a generar desarrollo e infraestructura de viviendas. Creo que es un símbolo de progreso, innovación y compromiso con las nuevas generaciones”.

Sobre la logística del evento, de Castro afirmó: “No conozco aún quién nos acompañará, pero este es un proceso que se llevará a cabo de manera muy controlada, con el acompañamiento de personal designado por el Ejército Nacional, verificación técnica del proceso, custodia del material, registros audiovisuales y certificación oficial de destrucción y disposición final. Estas medidas garantizan transparencia y correcta disposición final”.

Frente a Diaco

La planta, que tiene capacidad de procesar hasta 300 mil toneladas de chatarra al año, atenderá esta producción de 100 toneladas en un solo día. “Nuestra planta está en capacidad de producir más de 350 mil toneladas, entonces 100 toneladas es una producción pequeña”, añadió el gerente.

Frente al futuro del sector, de Castro indicó: “Arrancamos preocupados por el incremento del salario mínimo y su impacto, la disponibilidad de leña y gas natural, y las importaciones de acero, incluyendo una importante carga de acero ruso. Sin embargo, tenemos esperanza de encontrar soluciones y construir un 2026 mejor que el 2025”.

Sobre la salvaguarda industrial, el directivo señaló que aún “no tenemos la firma del decreto, que quedó pendiente desde el año pasado, pero esperamos que en los próximos días, semanas o meses se pueda concretar para que Colombia continúe en sus procesos de judicialización y formalización de empleo”.