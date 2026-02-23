Colombia logró en el 2025 una cifra récord en producción de aceite de palma

El sector palmicultor colombiano cerró el año 2025 con una producción récord de 1,93 millones de toneladas de aceite de palma, el nivel más alto registrado en la historia de la industria, según datos oficiales revelados por Fedepalma

Este hito representa un crecimiento del 12% en comparación con el 2024, impulsado por mayores rendimientos en las plantaciones, avances tecnológicos y una mayor área cultivada en regiones como Meta, Santander y Norte de Santander. Con este volumen, Colombia se consolida como uno de los principales productores de aceite de palma en América Latina, solo superado por países como Brasil e Indonesia a nivel global.

El aumento estuvo impulsado, principalmente, por un desempeño sobresaliente en la zona Central, que creció 24 %, y en la zona Oriental, con un incremento del 8%, regiones que se consolidaron como los principales motores del resultado nacional.

Durante 2025, la producción mensual alcanzó picos entre marzo y mayo —superando las 180 mil toneladas—, mientras que el segundo semestre mostró una mayor estabilidad frente a 2024, con niveles entre 130 y 154 mil toneladas mensuales.

Las ventas de exportación de aceite de palma crudo crecieron 53 %, pasando de 382 mil toneladas en 2024 a 583 mil toneladas en 2025, con un primer semestre especialmente activo. Los meses de abril y mayo marcaron los niveles mensuales más altos del año. Los principales destinos continuaron siendo México, Europa y Brasil, aunque se destacaron nuevos mercados relevantes como Camerún.

En contraste, el mercado local se mantuvo estable, con ventas cercanas a 1,3 millones de toneladas, similares a las del año anterior. Este comportamiento se dio en un entorno de comercialización marcado por una mayor competitividad del aceite de soya en el mercado internacional, lo que favoreció la importación de este producto para diferentes usos industriales.