Cartagena fortalece la seguridad industrial con nueva estación de Bomberos en Mamonal

La administración distrital anunció la construcción de una nueva academia y estación del Cuerpo de Bomberos en el sector industrial de Mamonal, cumpliendo así un compromiso adquirido con este importante gremio de la ciudad.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

La nueva estación estará ubicada sobre la Variante Mamonal–Gambote (A90), con un área total de 26.000 metros cuadrados, lo que permitirá garantizar una cobertura directa y eficiente a la zona industrial.

Este proyecto fue presentado ante el Ministerio del Interior y recibió el respaldo para su financiación por parte del ministro Armando Benedetti, lo que viabiliza su ejecución y consolida el trabajo articulado entre el Gobierno Nacional y el Distrito.

Un proyecto estratégico para la seguridad industrial

Más que una estación operativa, la iniciativa contempla la construcción de un moderno centro de entrenamiento especializado, diseñado para fortalecer la capacidad técnica y operativa del Cuerpo de Bomberos de Cartagena, así como de otras seccionales del departamento y la región Caribe.

El centro contará con escenarios de simulación y espacios adecuados para entrenamientos especializados en atención de emergencias industriales, manejo de materiales peligrosos y respuesta ante incidentes de gran magnitud, elevando los estándares de preparación y reacción en uno de los sectores productivos más relevantes de la ciudad.

Compromiso cumplido con el sector industrial

Con esta obra, la administración distrital reafirma su compromiso con el desarrollo seguro y sostenible de Mamonal, fortaleciendo la capacidad de respuesta ante emergencias y brindando mayor tranquilidad a las empresas, trabajadores y comunidades del área de influencia.

La construcción de esta academia y estación de Bomberos marca un paso firme en la consolidación de una Cartagena más segura, preparada y competitiva.