Capturan a mototaxista por presunta falsedad marcaría en El Carmen de Bolívar
El conductor fue detenido tras evidenciarse inconsistencias en la identificación del vehículo durante un procedimiento de verificación
En desarrollo de planes de registro, control y verificación de antecedentes, unidades de la Policía Nacional de Colombia, a través del Grupo de Operaciones Especiales (GOES), capturaron en flagrancia a un hombre de 50 años, quien se desempeñaría como mototaxista, por el presunto delito de falsedad marcaria.
El procedimiento se llevó a cabo en la Avenida Kennedy, barrio 20 de Julio, sector conocido como “El 28”, en el municipio de El Carmen de Bolívar, donde los uniformados realizaban actividades de control a personas y vehículos.
Según las autoridades, al ordenar la señal de pare a una motocicleta de placas GAK-45E, color negro, los policías solicitaron un registro personal y la documentación del vehículo, la cual fue entregada de manera voluntaria por el conductor. Durante la inspección, al verificar la identificación externa y el número de chasis, se evidenciaron alteraciones que no correspondían a las características originales del automotor.
Ante esta situación, los uniformados procedieron a la captura del ciudadano por la conducta punible contemplada en el Código Penal como falsedad marcaria, dejándolo a disposición de la autoridad competente para su respectivo proceso judicial.
“Continuamos desarrollando controles permanentes en todo el departamento para prevenir delitos y garantizar la legalidad en la circulación de vehículos. Invitamos a la ciudadanía a cumplir la normatividad y denunciar cualquier hecho sospechoso”, manifestó el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar.
Tatiana Rodríguez
Comunicadora Social y periodista, con más de 10 años de experiencia en Radio y Televisión, actualmente...