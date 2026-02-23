Capturan a mototaxista por presunta falsedad marcaría en El Carmen de Bolívar

En desarrollo de planes de registro, control y verificación de antecedentes, unidades de la Policía Nacional de Colombia, a través del Grupo de Operaciones Especiales (GOES), capturaron en flagrancia a un hombre de 50 años, quien se desempeñaría como mototaxista, por el presunto delito de falsedad marcaria.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

El procedimiento se llevó a cabo en la Avenida Kennedy, barrio 20 de Julio, sector conocido como “El 28”, en el municipio de El Carmen de Bolívar, donde los uniformados realizaban actividades de control a personas y vehículos.

Según las autoridades, al ordenar la señal de pare a una motocicleta de placas GAK-45E, color negro, los policías solicitaron un registro personal y la documentación del vehículo, la cual fue entregada de manera voluntaria por el conductor. Durante la inspección, al verificar la identificación externa y el número de chasis, se evidenciaron alteraciones que no correspondían a las características originales del automotor.

Ante esta situación, los uniformados procedieron a la captura del ciudadano por la conducta punible contemplada en el Código Penal como falsedad marcaria, dejándolo a disposición de la autoridad competente para su respectivo proceso judicial.

“Continuamos desarrollando controles permanentes en todo el departamento para prevenir delitos y garantizar la legalidad en la circulación de vehículos. Invitamos a la ciudadanía a cumplir la normatividad y denunciar cualquier hecho sospechoso”, manifestó el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar.