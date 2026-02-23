Capturados alias ‘Tirito’ y ‘Douglas’ por hurto y agresión a una mujer

a Alcaldía Mayor de Cartagena, bajo el liderazgo del alcalde Mayor, Dumek Turbay Paz, y en articulación, con la Secretaría del Interior y Distriseguridad, junto con el respaldo de la fuerza pública, logró en las últimas horas la captura de alias ‘Tirito’ y ‘Douglas’, señalados como presuntos responsables de hurtar y agredir a una mujer en la vía que conecta el sector de Loma Fresca con el Convento de La Popa, un hecho que generó rechazo e indignación en la ciudadanía.

Gracias a la reacción oportuna y al trabajo articulado con la Policía Metropolitana de Cartagena, se activaron de inmediato los protocolos de búsqueda y verificación, permitiendo su ubicación y captura en el menor tiempo posible.

Los detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad encargada de adelantar el proceso judicial correspondiente.

La Administración Distrital reitera que la violencia contra las mujeres y los actos que afecten la tranquilidad pública no serán tolerados. Seguimos fortaleciendo las acciones operativas y preventivas para garantizar seguridad a todos los ciudadanos.