Bolívar inició alistamiento para elegir Juntas de Acción Comunal 2026-2030

Hasta el 26 de febrero se realizarán encuentros por subregiones del departamento

Foto suministrada.

Con encuentros en las sub regiones Norte - Dique y la Mojana, la Gobernación de Bolívar comenzó la fase de alistamiento de cara a las elecciones de Juntas de Acción Comunal (JAC) y Juntas de Vivienda Comunal (JVC) 2026-2030.

Bajo el lema “Un Bolívar Mejor, fortalece participación desde el territorio”, el proceso busca preparar, orientar y acompañar a los municipios, con miras a garantizar un ejercicio electoral organizado, transparente y participativo.

Esta fase contempla una agenda de encuentros presenciales por subregiones y acciones de seguimiento técnico y normativo, que se desarrollarán hasta el 26 de febrero de 2026. Está dirigida a ex enlaces comunales, áreas jurídicas y equipos de apoyo a la gestión.

Próximos encuentros

Martes 24 de febrero (sub región de Magdalena Medio, 9:00 am, alcaldía de Cantagallo); jueves 26 de febrero (sub región Montes de María, 9:00 am, Escuela de Música Lucho Bermúdez); jueves 26 de febrero (sub región Isla de Mompox y Loba).

Compromiso con la participación

El cierre de esta fase, reafirma que la planeación, el trabajo en equipo y el acompañamiento institucional, permitirá fortalecer el proceso electoral comunal y consolidar una democracia participativa en el departamento de Bolívar.

Tatiana Rodríguez

Comunicadora Social y periodista, con más de 10 años de experiencia en Radio y Televisión, actualmente...

