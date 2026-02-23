Alertan incremento en la altura del oleaje de hasta 2.5 metros en aguas del Pacífico

La Dirección General Marítima, Dimar alertó a las comunidades de los departamentos de Cauca, Chocó, Nariño y Valle del Cauca sobre la presencia de condiciones meteomarinas adversas en la cuenca del Pacífico colombiano, previstas entre este martes 24 y el jueves 26 de febrero de 2026.

Estas condiciones se caracterizan por un incremento en la altura del oleaje de hasta 2.5 metros en aguas oceánicas, y por el fortalecimiento de los vientos en la cuenca Pacífica con velocidades iguales o superiores a los 20 nudos, es decir, 37 km/h.

Este fenómeno, según la Dimar, se presenta como consecuencia del arribo de mar de viento, generado por sistemas meteorológicos localizados en el Caribe. Así mismo, este fenómeno está asociado al paso de un frente frío en la zona norte de Colombia, lo que incrementa la velocidad del viento del jet de Panamá impactando de manera progresiva a la cuenca del Pacifico.

Estas condiciones podrían afectar la navegación de embarcaciones mayores que operan dentro de 25 millas náuticas, la pesca artesanal y el desarrollo de actividades marítimas en general.