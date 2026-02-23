Alcaldía de Cartagena ofrece $10 millones por responsables de atraco en Loma Fresca

El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, anunció una recompensa de 10 millones de pesos por información que permita dar con la captura de los dos presuntos responsables del atraco a una turista en la nueva vía que conduce al Cerro de La Popa, en el barrio Loma Fresca.

El mandatario indicó que los presuntos responsables ya están plenamente identificados por la Policía Metropolitana de Cartagena, institución que ya activó todos los protocolos y operativos en la zona para lograr su pronta captura con el propósito de ponerlos a disposición de la justicia.

“Nosotros lo que hemos hecho hoy es poner a consideración una recompensa de 10 millones. Los tenemos totalmente identificados alias El Tirito y alias Douglas del barrio Loma Fresca. Ahí está la Policía atenta a lograr su captura”, expresó el alcalde.

El Distrito reiteró que cualquier información que permita ubicar y capturar a estos individuos será recibida bajo absoluta reserva, a través de los canales oficiales de la Policía.

El alcalde Dumek Turbay señaló que este tipo de modalidad delictiva se presenta en distintas ciudades del país y que el compromiso de la administración es reforzar las acciones de seguridad de manera permanente.

“El raponazo que se intentó hacer con esta persona es el mismo que se hace en Bogotá, que se hace en Medellín, que se hace en Cali o sea, no ha cambiado nada. Nosotros frente al tema de seguridad, como todos los alcaldes de Colombia, nos toca seguir haciendo la tarea”, afirmó.

Asimismo, aseguró que se continuará afianzando el trabajo articulado con la fuerza pública para mejorar los niveles de tranquilidad y convivencia en la ciudad, especialmente en zonas turísticas y de alta afluencia de visitantes.